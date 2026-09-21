Bobří hráze pomáhají proti suchu. Na Soutoku díky nim vznikají mokřadyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bobří hráze pomáhají proti suchu. Na Soutoku díky nim vznikají mokřady
Kometa si před více než sedmi tisíci fanoušky připsala první výhru sezony. Brňané proti Hradci Králové...
Tragicky skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Motorkář se podle prvotních informací při...
Motorkář na Znojemsku ujížděl policistům rychlostí přes 140 kilometrů v hodině v obci. Hlídka ho nakonec...
Vojenská akademie ve Vyškově zažila největší nástup do kurzu základní přípravy od profesionalizace české...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →