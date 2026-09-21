Divoká neděle na Českolipsku: Série nehod zaměstnala desítky krajských hasičů

„Profesionální i dobrovolné hasiče zaměstnala v Libereckém kraji během víkendu čtyřicítka mimořádných událostí. Z toho celkem šestnáctkrát vyjížděly jednotky požární k dopravním nehodám. Pokud bychom tento počet porovnali s víkendem předcházejícím, nehod řešili hasiči o uplynulém víkendu jednou tolik,“ uvádí mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) Jaroslava Benešová.
Přímo na území kraje pak řešili hasiči 15 dopravních nehod, jednou totiž vyjížděli dobrovolní hasiči z Dubé v rámci mezikrajské výpomoci k dopravní nehodě do Středočeského kraje.
„Šestkrát se událost bohužel neobešla bez zranění, přičemž nejčastěji – čtyřikrát – to bylo v neděli 20. září na Českolipsku, kde hasiči pomáhali u dopravních nehod v Doksech, Oslovicích, Okrouhlé a Zahrádkách,“ vypočítává mluvčí hasičů. Zahrádky a střet dvou osobáků
Minutu před 14. hodinou Krajské operační a informační středisko HZS LK zaevidovalo dopravní nehodu dvou osobních automobilů v Zahrádkách, kde jedno vozidlo skončilo mimo komunikaci.
„Jedna ze čtyř osob byla zraněná, hasiči jí poskytli první předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotníků na místo ji předali do péče zdravotníkům,“ uvádí Benešová.
Okrouhlá a vůz, který skončil v lese
Krátce před 15. hodinou vyjížděli českolipští profesionální a novoborští dobrovolní hasiči do Okrouhlé, kde havaroval jeden osobní automobil a skončil v lesním porostu mimo komunikaci.
„Jak hasiči zjistili průzkumem, tři osoby byly zraněné a potřebovaly první předlékařskou pomoc. Hasiči dále provedli protipožární opatření. Při havárii z vozidla neunikly žádné provozní kapaliny,“ podotýká mluvčí hasičů.
Holany – Oslovice a auto na střeše
Zranění jedné osoby si vyžádala dopravní nehoda osobního automobilu, který v Holanech – Oslovicích skončil havarovaný na střeše, přičemž vyproštění zraněné osoby z vozu nebylo zapotřebí.
„Tato mimořádná událost byla nahlášena kolem půl páté odpoledne. Hasiči zabezpečili uniklé provozní kapaliny a také se jim podařilo dostat automobil zpět na kola. Vozidlo zajistila odtahová služba. Krátce před šestou se jednotky vracely zpět na základny,“ říká mluvčí.
Tři vozy v sobě v Doksech
Profesionální a dobrovolní hasiči z Doks kolem půl šesté spěchali k nahlášené dopravní nehodě tří osobních automobilů na komunikaci I/38 v Doksech směrem na Staré Splavy. Jak hasiči zjistili na místě události, nehoda si vyžádala tři zraněné, kteří byli ošetřeni záchranáři.
„Zasahující hasiči na místě provedli zajištění místa dopravní nehody, protipožární opatření, zabezpečení uniklých provozních kapalin pomocí sorbentu i sorpčních hadů. Na základnu se jednotky vracely kolem 19:45,“ uzavírá Benešová.