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Divoká neděle na Českolipsku: Série nehod zaměstnala desítky krajských hasičů

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Třetí zářijový víkend se v Libereckém kraji zapsal do statistik výrazným nárůstem havárií. Hasiči vyjížděli dvakrát častěji než předchozí týden a nejčastěji zachraňovali na Českolipsku. Podívejte se na přehled nedělních událostí, které prověřily záchranáře v Doksech, Zahrádkách či Okrouhlé.
Divoká neděle na Českolipsku: Série nehod zaměstnala desítky krajských hasičů

Divoká neděle na Českolipsku: Série nehod zaměstnala desítky krajských hasičů

Zdroj: HZS LK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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