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Olomouc a Bělecký Mlýn v Hollywoodu. Akční film Stav odpojen má dvě ocenění

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Obrovského úspěchu dosáhl v Hollywoodu krátkometrážní akční film Stav odpojen, který se natáčel v Olomouci a na Běleckém Mlýně na Prostějovsku. Na Independent Shorts Awards v Los Angeles snímek získal dvě sošky za Nejlepší akční krátký film roku a Nejlepší režijní debut roku.
Olomouc a Bělecký Mlýn v Hollywoodu. Akční film Stav odpojen má dvě ocenění

Olomouc a Bělecký Mlýn v Hollywoodu. Akční film Stav odpojen má dvě ocenění

Zdroj: poskytl Richard Benýšek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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