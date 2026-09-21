Co se stane, když baterii budete třít školní gumou. Zázrak. Trik doporučují i specialisté

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Kovové póly každé baterie jsou neustále vystaveny působení vzduchu, vlhkosti a dotyku rukou. Každé uchopení zanechá na povrchu mikroskopickou stopu kožního mazu, která se postupně mísí s přirozenou oxidací kovu. Vzniká tak tenká izolační vrstva, jež dramaticky zvyšuje elektrický odpor na přechodu mezi baterií a zařízením.
Citlivá elektronika v dálkových ovladačích, bezdrátových myších nebo fotoaparátech vyhodnocuje pokles napětí způsobený tímto odporem jako signál k vypnutí. Zařízení pak odmítá fungovat, přestože uvnitř článku zůstává ještě dostatek chemické energie. Baterie končí v koši na elektroodpad zcela zbytečně.
Proč právě školní guma funguje nejlépe
Řešení spočívá v obnovení čistého kovového povrchu, ale klíčové je nepoužít nic, co by kontakty mechanicky poškodilo. Drátěnka, pilník na nehty nebo smirkový papír sice nečistotu odstraní, zároveň však sedřou ochrannou vrstvu niklu či mědi. Obnažený podkladový kov pak koroduje mnohem rychleji a problém se vrací v ještě horší podobě.
Běžná kancelářská guma z pryže nebo vinylu funguje jako ideální měkké abrazivum. Spolehlivě stáhne mastnotu i zoxidovanou vrstvičku, aniž by povrch hloubkově poškrábala. Důležité je vyhnout se hrubé modré straně kombinovaných gum určených na inkoust – ta obsahuje drcenou pemzu a mohla by kontakty poškrábat stejně jako brusný papír.
Tento postup není žádná babská rada. Výrobci jako Energizer, Duracell, Canon nebo Nikon jej doporučují ve svých oficiálních servisních manuálech. Inženýři z organizací jako CompTIA či IEEE ho dlouhodobě potvrzují jako bezpečný standard pro údržbu napájení elektroniky.
Jak správně vyčistit baterie i zařízení
Vezměte čistou měkkou gumu a pevným, ale kontrolovaným tlakem přetřete kovový výstupek kladného pólu i rovnou plošku záporného pólu. Leštěte, dokud se matný povrch viditelně nerozjasní do původního kovového lesku. Stejnou pozornost věnujte pružinám a přítlačným kontaktům uvnitř bateriového prostoru zařízení, kde se mastnota usazuje úplně stejně.
Naprosto klíčový je závěrečný krok: důkladně odstraňte všechny zbytky gumy. Drolící se šupinky nesmí v šachtě zůstat, protože by samy vytvořily novou izolační vrstvu. Vyfoukněte je nebo setřete suchým hadříkem, případně kontakty dočistěte vatovou tyčinkou s trochou izopropylalkoholu.
Pokud z baterie již vytekl elektrolyt a na kontaktech vidíte bílý korozivní povlak, samotná guma nestačí. Nejprve neutralizujte krustu vatovou tyčinkou namočenou v octu nebo citronové šťávě a teprve po dokonalém vyschnutí kontakty doleštěte gumou.
Je nutné vyvrátit jeden mýtus: tření gumou baterii nijak vnitřně nenabíjí. Nedochází k žádnému zázračnému zvrácení chemických procesů. Pokud je elektrochemický potenciál uvnitř článku zcela vyčerpaný, žádné leštění život nevrátí. Výrazně se však prodlužuje reálná užitná životnost, protože zařízení dokáže bez zbytečných ztrát odebrat i poslední zbytky dostupné energie.
Tento jednoduchý návyk představuje elegantní způsob, jak ušetřit peníze za předčasně kupované baterie a snížit množství zbytečného odpadu. Stačí pár vteřin s obyčejnou gumou v ruce a elektronika může spolehlivě fungovat další týdny či měsíce. Stejně skvěle funguje postup i pro nabíjecí akumulátory, které inteligentní nabíječky občas odmítají začít nabíjet právě kvůli špatnému kontaktu způsobenému nečistotami.
Zdroje článku: economictimes.indiatimes.com, slashgear.com, cronista.com, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková