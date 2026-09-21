Po ochlazení s deštěm může na Vysočině přijít babí létoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po ochlazení s deštěm může na Vysočině přijít babí léto
Jihlavští policisté šetří případ vandalismu, k němuž došlo v Jihlavě v ulici Havlíčkova v pátek 3. července...
Policejní akce Máš na to umožnila středoškolákům z Vysočiny otestovat si svou fyzickou kondici. O výkonech,...
Dva lidé se zranili při páteční dopravní nehodě v Třebíči. Ke střetu dvou osobních vozidel došlo kolem...
Dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě před zimou...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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