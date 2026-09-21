Cejle na Jihlavsku přivezla zlato z Irska. K medaili získala i další prestižní ocenění

„Jako pomyslnou třešničku na dortu jsme získali také prestižní ocenění Award of Excellence, které si z Irska odvezly pouze dvě obce,“ řekla Drbně dnes dopoledne starostka Pavlína Nováková. Pravá irská tvář
Čtrnáctičlenná výprava z Cejle vyrazila do Irska už ve středu 16. září. „
Doplnili nás i dva zástupci Kraje Vysočina, paní Fryšová a pan Holý. Hned na začátku nás čekalo tříhodinové zpoždění letu, ale ani to nám dobrou náladu a očekávání z nadcházejících dní nevzalo. První dva dny jsme využili k poznávání Irska a jeho nádherné přírody. A že nám počasí ukázalo svou pravou irskou tvář. Silný vítr a vydatný déšť, jaký jsme zažili, pro nás byl skutečným zážitkem. I přes nepřízeň počasí jsme si však krásu irské krajiny naplno užili,“ usmívá se starostka Pavlína Nováková.
Den D nastal v sobotu 19. září v městečku Carlow, kde se od ranních hodin scházeli účastníci evropské soutěže.
„Večer pak přišel okamžik, na který jsme všichni netrpělivě čekali. Slavnostní předávání cen začalo v 18 hodin místního času v kulturním domě. Celý večer se nesl ve slavnostním duchu a nechyběl ani bohatý kulturní program včetně ukázky tradičních irských tanců. Velmi milé bylo také setkání s členy komise, kteří Cejli navštívili v rámci hodnocení soutěže. Přivítali nás opravdu srdečně a znovu nám připomněli, že na návštěvu naší obce nezapomněli. S velkým nadšením vzpomínali na naše představení Cejle, ale především na naše lidi – na jejich vstřícnost, srdečnost a milé přijetí,“ vypráví dále starostka.
Velmi ji těšilo, že Cejle zanechala tak dobrý dojem, přesto byla výprava z Jihlavska do poslední chvíle v napětí a čekala, jak celá evropská soutěž dopadne.
„V soutěži totiž nejde pouze o to zaujmout komisi při její návštěvě. Hodnocení je založeno na deseti stanovených kritériích, která musí každá soutěžící obec naplnit. O to větší bylo naše napětí, když se blížil okamžik vyhlášení výsledků. A pak přišel okamžik, na který jen tak nezapomeneme. Naše delegace nastoupila na pódium a následně zazněla slova „Gold Medal“. Cejle získala v evropské soutěži zlatou medaili,“ popisuje Nováková. Uspěly pouze dvě obce
A jedním dechem dodává, že tím překvapení nekončilo. Cejle totiž kromě zlaté medaile získala také Award of Excellence – zvláštní ocenění, které si z celé soutěže odvezly pouze dvě obce.
„Byl to nepopsatelný okamžik plný radosti, hrdosti a emocí. Do Irska jsme odjížděli s tím, že jakékoli ocenění bude pro nás velkým úspěchem. Věděli jsme, že už samotná účast v evropské soutěži je pro Cejli obrovským úspěchem. Když jsme ale nakonec slyšeli, že získáváme zlatou medaili, bylo to něco, v co jsme možná ani nedokázali úplně uvěřit. Toto ocenění ale nepatří jen naší výpravě. Patří celé Cejli a všem Cejlákům,“ prohlašuje Pavlína Nováková s tím, že od krajského kola přes národní soutěž až po evropské hodnocení všichni v Cejli drželi při sobě, pomáhali si a táhli za jeden provaz. „Malá obec Cejle získala evropské zlato.“
„Právě díky tomu se podařilo dosáhnout výsledku, který je pro naši obec mimořádný. Chtěla bych proto z celého srdce poděkovat všem Cejlákům za jejich podporu, práci, nadšení a za to, že nám po celou dobu drželi palce. Společně jsme dokázali něco, co se může zdát téměř nemožné – malá obec Cejle získala evropské zlato.“