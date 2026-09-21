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Cejle na Jihlavsku přivezla zlato z Irska. K medaili získala i další prestižní ocenění

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Další velký důvod k radosti mají lidé v Cejli na Jihlavsku. Skupina obyvatel o uplynulém víkendu přijela do Irska převzít ocenění v evropské soutěži Entente Florale Europe. A domů na Vysočinu přivezli to nejcennější - zlatou medailí. A nejen to.
Cejle na Jihlavsku přivezla zlato z Irska. K medaili získala i další prestižní ocenění

Cejle na Jihlavsku přivezla zlato z Irska. K medaili získala i další prestižní ocenění

Zdroj: Obec Cejle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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