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Bílá košile pod svetrem nemusí vypadat jako školní uniforma. Stačí ji přestat nosit tak poslušně

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Bílá košile, svetr, kalhoty. Na papíře kombinace, která může skončit jako skvělý outfit nebo jako rodičovská schůzka v roce 2007. Rozdíl často není v tom, co máš na sobě. Je v několika centimetrech látky, které necháš schválně tam, kde by podle starých pravidel být neměly.
Bílá košile pod svetrem nemusí vypadat jako školní uniforma. Stačí ji přestat nosit tak poslušně

Bílá košile pod svetrem nemusí vypadat jako školní uniforma. Stačí ji přestat nosit tak poslušně

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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