Bílá košile pod svetrem nemusí vypadat jako školní uniforma. Stačí ji přestat nosit tak poslušně

Bílá popelínová košile je jedna z těch věcí, které módní redakce milují nazývat „timeless“. Což je hezký způsob, jak říct, že ji máme ve skříni skoro všechny a pravidelně nevíme, co s ní.
Podzim 2026 jí ale docela přeje. Vogue při shrnutí stylingových triků sezony pracuje přímo s myšlenkou white poplin shirt reimagined – klasickou košili převrací, vrství a používá jako základ pro méně očekávaný styling místo kancelářské povinnosti. Takže ji pojďme trochu pokazit.
Nech ji čouhat
Krátký nebo lehce boxy svetr přes delší bílou košili funguje právě proto, že ji neschováš. Lem nech viditelný. Manžety vytáhni ven a klidně je vyhrň přes rukávy svetru. Límec nemusí být dokonale srovnaný na milimetr; může ležet trochu volněji. K tomu široké kalhoty nebo rovné džíny a celý styling je najednou méně „košile pod svetrem“ a více vrstvy, které spolu něco dělají.
Úzký svetr? Pak košili zvětši
Velmi přiléhavý jemný úplet může fungovat skvěle přes lehce oversized košili. Vznikne rozdíl proporcí: nahoře čistý tvar, dole volnější lem. Přidej plisovanou midi, koženou sukni nebo široké džíny a nemusíš už vytvářet další efekt. A pokud košile trochu vyčuhuje nepravidelně? Neopravuj ji každých sedm minut. Možná právě to je nejlepší část.
Kravata už dávno nepatří jen člověku, který ti nabízí hypotéku
Tady bych se nebála trochu zlobit. Bílá košile, tenká tmavá kravata, šedý V-neck svetr, volnější denim a třeba leopardí baleríny. Jedna část outfitu říká škola. Druhá říká módní redakce. A právě střet je důvod, proč to funguje.
Pokud kravata není tvoje věc, podobnou službu udělá výrazná brož na svetru, dlouhý přívěsek nebo hedvábný šátek uvázaný velmi volně pod otevřeným límcem.
A klidně ji jednou obleč obráceně
Ano. Vogue letos na přehlídkách zachytil styling bílé popelínové košile zapnuté dozadu. Není to outfit pro každou kancelář a rozhodně ne pro každý den, ale přesně ukazuje, co lze s „nudným základem“ udělat, když na chvíli přestaneš respektovat návod k použití.
Nemusíš jít tak daleko. Možná stačí košili rozepnout o knoflík víc, vyhrnout rukávy, nechat ji pod svetrem asymetricky vykouknout a přidat botu, která k celé té slušnosti vůbec nepatří.
Protože bílá košile není nudná. Jen jsme ji dlouho nutili chovat se příliš dobře.
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Zdroje: Vogue – 13 Fall 2026 Runway Trends and Styling Tricks to Try This Spring [1], Vogue – Fashion’s Top Retail Buyers Share Their Predictions for Fall’s It Buys [2].