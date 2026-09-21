Čerstvou cibuli lze sklízet po celý rok i bez vlastní zahrady. K vypěstování bohatých zásob postačí okenní parapet

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Čerstvou cibuli lze sklízet po celý rok i bez vlastní zahrady. K vypěstování bohatých zásob postačí okenní parapetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Není nic lepšího než vypěstovat si vlastní ovoce nebo zeleninu. Často k tomu ani nepotřebujete vlastní zahrádku. S těmito tipy si dokážete vypěstovat vlastní cibulku za oknem.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Nenápadný otvor na spodku visacího zámku není výrobní vadou. Jeho praktický účel majitelé ocení hlavně během zimy
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