Tsarukyan ukončil Ruffyho lokty. Na UFC 331 rozhodl čtyři sekundy před koncemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tsarukyan ukončil Ruffyho lokty. Na UFC 331 rozhodl čtyři sekundy před koncem
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