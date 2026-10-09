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Kosmický záblesk trval necelou půlsekundu. V rentgenu však zdroj zářil ještě téměř deset minut

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Událost GRB 250704B se v gama záření jevila jako velmi krátký kosmický výbuch. Družice Einstein Probe však zaznamenala mnohem delší rentgenovou fázi. Pozorování naznačuje, že zdroj energie mohl pracovat ještě dlouho po prvním záblesku, a připomíná, jak neúplný může být příběh sledovaný jediným přístrojem.
Kosmický záblesk trval necelou půlsekundu. V rentgenu však zdroj zářil ještě téměř deset minut

Kosmický záblesk trval necelou půlsekundu. V rentgenu však zdroj zářil ještě téměř deset minut

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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