Kosmický záblesk trval necelou půlsekundu. V rentgenu však zdroj zářil ještě téměř deset minut

Půlsekunda nebyla celý příběh
Dne 4. července 2025 zaznamenaly kosmické přístroje gama záblesk označený GRB 250704B. Jeho výrazná fáze trvala přibližně čtyři desetiny sekundy. Tak krátké záblesky se často spojují se splynutím kompaktních objektů, například dvou neutronových hvězd.
Kdyby astronomové měli pouze gama data, hlavní událost by mohla působit téměř okamžitě. Einstein Probe však současně sledoval měkčí rentgenové záření a zaznamenal složku trvající přibližně 560 sekund. Zdroj tak v jiné části spektra pokračoval téměř deset minut.
Studie v Science Bulletin ukazuje, proč nelze délku jevu jednoduše ztotožnit s dobou, po kterou ho zachytí jeden typ detektoru.
Dosvit a pokračující zdroj energie nejsou totéž
Po kosmických výbuších mohou zůstávat dlouhé dosvity. Vyvržený materiál se střetává s okolním prostředím a vytváří další záření, přestože původní zdroj už výraznou energii nedodává. Dlouhé světélkování proto samo o sobě není překvapivým důkazem aktivního pozůstatku.
U této události ale výzkumníky zaujala proměnlivost a spektrální vývoj rentgenové složky. Pozorování neodpovídalo jednoduchému obrazu krátkého úvodního záblesku následovaného pouze standardním vnějším dosvitem.
Autoři proto uvažují o déle pracujícím „centrálním motoru“. Tento termín označuje zdroj, který dál dodává energii do záření a výtrysků. Nejde o skutečný mechanický motor, ale o souhrnné označení fyzikálních procesů v mimořádně kompaktním prostředí.
Magnetar představuje jednu možnost
Po splynutí může za určitých podmínek vzniknout rychle rotující neutronová hvězda s velmi silným magnetickým polem, tedy magnetar. Její rotace a magnetické prostředí mohou poskytovat energii pro pokračující emisi.
Jiné scénáře pracují s černou dírou a materiálem, který do ní padá. Rozlišení závisí na tom, jak jednotlivé modely vysvětlí časový průběh a spektrum. Samotný dlouhý rentgenový signál konkrétní podobu pozůstatku definitivně neurčuje.
Také původ události ve srážce kompaktních těles vychází ze souboru astronomických indicií. Tento konkrétní výbuch nebyl současně potvrzen gravitačními vlnami. Je proto přesnější mluvit o pravděpodobném scénáři než o přímo sledované dvojici neutronových hvězd.
Nový přístroj mění to, co považujeme za obvyklé
Význam Einstein Probe spočívá v pokrytí oblasti záření, která byla u krátkých záblesků zachycována obtížně. Jestliže v ní jiné události mají podobně dlouhou fázi, mohli jsme jejich aktivitu opakovaně podceňovat.
Jeden případ ještě neurčuje, jak častý takový průběh je. Poskytuje ale důvod hledat ho systematicky a spojovat údaje z různých družic. Pro budoucí pozorování gravitačních vln může být delší rentgenová stopa cenným vodítkem k hledání jejich elektromagnetického protějšku.
Kosmická událost má tolik pozorovatelných podob, kolik fyzikálních procesů v ní probíhá. Přesnější měření proto někdy neodhalí jiný objekt, ale dosud přehlíženou část času, po který už známý objekt pracuje.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science Bulletin – Minutes-long soft X-ray prompt emission from a compact object merger, DOI 10.1016/j.scib.2026.08.021 [2], University of Hong Kong – Hidden X-ray phase following a compact star merger [3] img ai generated