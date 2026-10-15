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Kopřivnici povede stejná koalice jako dosud, starostou zůstane Adam Hanus

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Dvacetitisícové město Kopřivnice na Novojičínsku povede stejná koalice jako dosud, tedy Krásná Kopřivnice, Lidovci Kopřivnice a Sdružení nezávislých Kopřivnice (SNK). Stejně obsazené zůstanou i posty v čele radnice.
Kopřivnici povede stejná koalice jako dosud, starostou zůstane Adam Hanus

Kopřivnici povede stejná koalice jako dosud, starostou zůstane Adam Hanus

Zdroj: poskytla Krásná Kopřivnice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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