Kopřivnici povede stejná koalice jako dosud, starostou zůstane Adam Hanus

Kopřivnici povede stejná koalice jako dosud, starostou zůstane Adam HanusPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kopřivnici povede stejná koalice jako dosud, starostou zůstane Adam HanusZdroj: poskytla Krásná Kopřivnice
Článek byl publikován 15.10.2026 17:27
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →