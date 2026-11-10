Ševčík se znovu zamotal do menopauzy. Na obranu vytáhl Dozimetr i neplodné jednání

Miroslav Ševčík se opět ponořil do problematiky menopauzy přestože čelí disciplinárnímu řízení. Podle nejnovější obhajoby, kterou předložil veřejnosti, se však ničím neprovinil. Ve Sněmovně prý vykřikl jediné slovo. Menopauza! Žádné další věty, žádné osobní urážky. Jen stručné sdělení z oblasti ženské fyziologie, které se náhodou ozvalo právě ve chvíli, kdy předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová požádala o přestávku. Ševčík nyní vysvětluje, že šlo o reakci na opakované pauzy a neplodné jednání. Pro jistotu přidal Víta Rakušana, kauzu Dozimetr a narážku na alkohol. Jednoslovný výkřik se mu mezitím rozrostl do politické obhajoby, nad níž bude zasedat Mandátový a imunitní výbor. Poslanec disciplinární řízení dokonce vítá. Konečně dostane příležitost vysvětlit kolegům, proč ve Sněmovně při žádosti ženy o přestávku považoval za nezbytné vykřiknout právě menopauzu.
Miroslav Ševčík se rozhodl bránit čest jediného slova, které mu v říjnu uniklo na půdě Poslanecké sněmovny. Příležitost k velkému řečnickému výkonu se naskytla 21. října krátce před půlnocí. Poslanci opozice žádali o přestávky na jednání klubů a předsedkyně frakce STAN Michaela Šebelová oznámila požadavek na dvouhodinové přerušení. „Nyní já jako předsedkyně klubu STAN žádám také o dvě hodiny pauzy, děkuji,“ uvedla. Z jednacího sálu se vzápětí ozvalo „Menopauzu“. Ševčík zřejmě vyhodnotil jednací přestávku jako vhodnou příležitost k exkurzi do ženského klimakteria. Poslanecká sněmovna se sice zabývala politickým jednáním, ale její člen zvolený za SPD si odskočil do gynekologické terminologie. Parlamentní rozprava tím získala nečekaný zdravotnický rozměr.
Dlouho se ovšem zdálo, že poslanec považuje svůj příspěvek za povedený. Omluva nepřišla ani po několika osobních setkáních se Šebelovou, která na jeho vystupování upozornila. Předsedkyně klubu STAN se nakonec obrátila na Mandátový a imunitní výbor s požadavkem na disciplinární řízení a veřejnou omluvu na sněmovním plénu. Výbor její podnět v úterý přijal k projednání. Ševčíkova menopauza se dostala na oficiální program parlamentního orgánu, jehož členové nyní budou muset posoudit, zda má poslanec právo doprovázet vystoupení politických kolegyň podobnými poznámkami.
Poslanec přijal zprávu o disciplinárním řízení s nečekaným nadšením. Zatímco jiní politici by snad začali hledat způsob, jak nepříjemnou záležitost uzavřít, Ševčík se rozhodl menopauzu s vervou hájit. „Řekl jsem jediné slovo: ‚Menopauza!‘ Nikdy jsem ale neřekl ‚Šebelová, vemte si menopauzu!‘ Jak snadno se dá překroutit výrok, když se vytrhne z kontextu,“ prohlásil. Česká politika má za sebou řadu komplikovaných obhajob, málokterá však stojí na podobně půvabném rozlišení.
Jeden výkřik a poslanec objevil kouzlo přesného počítání slov
Ševčíkova obhajoba má nezpochybnitelnou matematickou přednost. Jedno slovo je skutečně méně než celá věta. Zda ovšem jediný výkřik může představovat osobní urážku, závisí na jeho obsahu, adresátovi a okolnostech, nikoli na počtu slabik. Poslanec za SPD se přesto upnul k délce výroku, jako by šlo o soutěž v úsporném vyjadřování.
Nejzajímavější část obhajoby však přinesl samotný poslanec, když se pokusil vysvětlit skutečný význam svého zvolání. „Menopauza ve Sněmovně? Opakované pauzy a neplodné jednání!“ uvedl. Ševčík se tedy nepohyboval v oblasti ženské fyziologie. Objevil zcela novou kategorii parlamentního provozu. Sněmovní menopauzu. Jejími příznaky jsou podle něj opakované přestávky a neplodné jednání. Původní gynekologický termín se proměnil v politologický objev.
Právě spojení „neplodné jednání“ však Ševčíkovi komplikuje snahu představit menopauzu jako nevinnou slovní hříčku. Poslanec sice usilovně vysvětluje, proč výrok nebyl namířen proti Šebelové, ale při obhajobě zůstává věrný stejnému slovníku. Ženská menopauza, neplodnost a politické přestávky. Tři motivy, které se mu podařilo spojit v jediný výklad parlamentní práce. Jeho dosavadní specializace seustálila na tématu, které s projednávanou politickou agendou nemělo společného vůbec nic.
Na celém případu je nejpůvabnější poslancovo rozhořčení nad údajným vytržením výroku z kontextu. Kontext je totiž přesně to, co jeho obhajobě příliš nepomáhá. Žádost o přestávku zazněla od ženy, která vede opoziční poslanecký klub. Bezprostředně poté se ozvala menopauza. Nikdo v jednacím sále předtím neprojednával hormonální změny, gynekologickou prevenci ani zdravotní politiku zaměřenou na ženy po padesátce. Ševčík přesto požaduje, aby veřejnost jeho výkřik posuzovala jako komentář k jednacím přestávkám. Vlastně se mu podařilo vytvořit dokonalou politickou obranu. Vysloví urážlivě působící poznámku a potom obviní ostatní z nepochopení správného lékařsko-parlamentního významu.
Rakušan, Dozimetr a alkohol. Menopauza už Ševčíkovi nestačí
Poslanec se ovšem nehodlal spokojit pouze s gynekologickou lingvistikou. Do obhajoby přizval Víta Rakušana a kauzu Dozimetr. „Rakušan místo vysvětlování kauzy Dozimetr raději překrucuje moje slova a odvádí pozornost,“ prohlásil. Ševčíkův jednoslovný výkřik právě dostal pokračování v podobě politického útoku. Z přestávky Šebelové se přes menopauzu přenesl rovnou k trestní kauze, kterou používá proti předsedovi STAN. Výbor se však nebude zabývat Rakušanem ani Dozimetrem. Na programu má chování Miroslava Ševčíka. Přesunout pozornost k politickému protivníkovi je pro poslance zjevně lákavější než vysvětlovat vlastní vystoupení před ženou, kterou jeho poznámka zasáhla.
Následovala ještě narážka na alkohol. „A když už mě někdo obviňuje z alkoholu, doporučuji podívat se na jeho vlastní vystupování!“ dodal Ševčík. Původně jednoslovná záležitost nyní obsahuje menopauzu, neplodnost, Dozimetr a alkohol. Poslanec nepochybně disponuje talentem rozšířit stručnou poznámku do několika politických front. Zvláště pokud může odvést pozornost od vlastního chování. Výbor zatím ani nestihl vyslechnout oba účastníky incidentu a Ševčík už veřejnosti předkládá rozsáhlou obhajobu, v níž se na jedinou omluvu jaksi nedostalo.
Šebelová chce omluvu. Ševčík nabízí další přednášku o menopauze
Michaela Šebelová naproti tomu považuje rozhodnutí výboru za důležitý signál. „Mandátový a imunitní výbor rozhodl, že zahájí disciplinární řízení proti poslanci Ševčíkovi za jeho nemístnou poznámku o menopauze. Považuji to za správné,“ uvedla. Poslankyně připomněla, že nejde pouze o osobní spor, ale také o pravidla chování vůči ženám ve veřejném prostoru. „Nejde totiž o mě, ale o to, jaké chování vůči ženám ve veřejném prostoru připustíme,“ zdůraznila. Zahájení řízení podle jejího vyjádření umožnili rovněž někteří členové vládní koalice, což přivítala jako projev ochoty posuzovat podobné výstupy bez ohledu na stranickou příslušnost.
Předsedkyně klubu STAN připomněla i nedávnou omluvu ministra zahraničí Petra Macinky za výroky o ženském hokeji. „Po včerejší vynucené omluvě ministra Macinky sportovkyním je to další malý příslib, že slušné chování má navrch nad stranickými dresy a že naše společnost jako celek snad dokáže říct hulvátství DOST!“ uvedla. Česká politika nyní nabízí poněkud neobvyklou dvojici. Jeden představitel vládní koalice se omlouvá hokejistkám za označení mužatky, druhý poslanec hájí výkřik o menopauze. Ženská rovnoprávnost dostává od některých mužských představitelů Vlády a její parlamentní většiny skutečně mimořádnou pozornost. Zvláštní je pouze výběr slovní zásoby.
Mandátový a imunitní výbor mezitím jednomyslně přijal výzvu poslancům k dodržování pravidel etického chování. Pravidla ukládají dbát na důstojnost výkonu veřejné funkce, respektovat ostatní zákonodárce a zdržet se urážlivých výroků. „Svoboda politického projevu a ostrý politický střet jsou přirozenou součástí parlamentní demokracie, nemají však vést k osobním urážkám, ponižování, či jednání snižujícímu důstojnost Poslanecké sněmovny,“ stojí v usnesení, které představil místopředseda výboru Michal Zuna. Poslanci tedy dostali oficiální připomínku pravidel, jejichž dodržování by se u členů zákonodárného sboru dalo považovat za základní profesní výbavu. Ševčík zatím předkládá vlastní pravidlo. Urážka se podle jeho obhajoby zřejmě pozná až podle dostatečného počtu slov. Další jednání o Ševčíkově případu je naplánováno na 8. prosince. Výbor chce poslance vyslechnout, Šebelová se kvůli jiným povinnostem z tohoto termínu již omluvila. Zuna upozornil, že rozhodnutí by nemělo padnout bez vyslechnutí předsedkyně klubu STAN.
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