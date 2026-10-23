Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pes si uvědomil, že jeho panička je těhotná. Manželovi se povedlo zachytit jeho krásnou reakci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na videu je zachycen jeden z nejkrásnějších okamžiků. Muži se povedlo zaznamenat, jak jejich pes zjistil, že společně s partnerkou čekají dítě. Byla to opravdu dojemná chvíle.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:57

Reklama
Další články z Světkreativity
6 mladých tanečnic se postaví před kameru a berou svět útokem, když se začnou ladně hýbat
6 mladých tanečnic se postaví před kameru a berou svět útokem, když se začnou ladně hýbat
Simulovanou nehodu proměnil toulavý pes ve vlastní představení. Dokonalou smrtí na sebe strhl veškerou pozornost
Simulovanou nehodu proměnil toulavý pes ve vlastní představení. Dokonalou smrtí na sebe strhl veškerou pozornost

Během simulace nehody se toulavý pes připojil k hasičům a hrál mrtvého. Za své herecké výkony si získal...

Smutná zpráva: V pokročilém věku zemřel oblíbený hudebník, který se proslavil i v legendárním filmu
Smutná zpráva: V pokročilém věku zemřel oblíbený hudebník, který se proslavil i v legendárním filmu

Zemřela výrazná osobnost bratislavské jazzové scény. Poslední rozloučení s ní se uskuteční v Bratislavě.

Předpověď na celý listopad 2026: Podle meteorologů může přijít oteplení, se kterým už nikdo nepočítal
Předpověď na celý listopad 2026: Podle meteorologů může přijít oteplení, se kterým už nikdo nepočítal

ČHMÚ očekává v první polovině listopadu noční teploty kolem nuly. Na Slovensku se přitom může později...

Starší žena měla po smrti manžela téměř nereálné přání: Kadeřník se však dokázal postarat o naprostý zázrak
Starší žena měla po smrti manžela téměř nereálné přání: Kadeřník se však dokázal postarat o naprostý zázrak

Po letech, kdy se její svět točil kolem společného života s manželem, se musela naučit fungovat sama. Joy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.