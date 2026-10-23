Pes si uvědomil, že jeho panička je těhotná. Manželovi se povedlo zachytit jeho krásnou reakci

Na videu je zachycen jeden z nejkrásnějších okamžiků. Muži se povedlo zaznamenat, jak jejich pes zjistil, že společně s partnerkou čekají dítě. Byla to opravdu dojemná chvíle.
Okamžiky štěstí je důležité sdílet s ostatními, které máte rádi. Hlavně pokud jsou to pro vás důležití lidé a záleží vám na nich. Je skvělé si následně vše uchovat v podobě videí a fotek, abyste na ně následně nezapomněli.ll.\.l a mohli se k nim v průběhu let vracet. Budete se tak moci znovu podívat, jak jste dříve vypadali, co jste zrovna nosili za módu, jež se mohla výrazně lišit od té dnešní, a podobně. Neexistuje nic lepšího než tvoření nových zážitků, na které pak rádi vzpomínáte.
Pes zjistil, že je žena těhotná
Rodina nějak chtěla oznámit svému psovi, že jej v budoucnu bude v domácnosti čekat nový společník. Jeho majitelka totiž byla zrovna těhotná a čekala miminko. Muž, který vystupuje na sociální TikTok, neváhal a rozhodl se celou situaci sdílet s ostatními. Natočil tak jejich velkého psa Maniho, jak zjišťuje, že už brzy nebude sám. Rozhodl se pro to využít speciální metodu. Sehnal si doktorský stetoskop, nasadil mu ho na uši a druhou část přiložil k břichu. Pes najednou mohl slyšet všechny zvuky a pohyby, které se v bříšku odehrávaly. Šlo o velice kouzelný okamžik.
@massi_e_minoTHIS IS LIFE ♬ I Love You – D‘ RORI
Hned na to pes několikrát olízl ženě obličej, jako kdyby se snažil říct „gratuluji”. Následně se opět vrátil k břichu a věnoval mu svou veškerou pozornost. Mladí rodiče díky němu získali na internetu opravdu četné pozitivní reakce. Video mělo přes 53 milionů zhlédnutí a další stále přibývaly. Spousta lidí rodině v komentářích gratulovala k novému přírůstku a snažila se zjistit, jak se psovi povedlo rozpoznat těhotenství. Vedli na toto téma opravdu četné debaty a nemohli se společně dohodnout.
Názor odborníků
Odborníci i majitelé domácích zvířat dlouho diskutovali o tom, zda jsou psi schopni odhalit ženské těhotenství. Studie z roku 2021 publikovaná ve vědeckém časopise Animals uvádí, že těhotné ženy procházejí několika hormonálními změnami, které mohou vést k jemným rozdílům v jejich tělesné vůni. Podle vědecké teorie je tedy možné, aby psi tyto změny detekovali prostřednictvím svého přecitlivělého čichu. Pes Mino pravděpodobně opravdu zjistil, že brzy získá nového malého kamaráda.
Nejlepší přátelé
Může se stát, že z vašeho psa a miminka se stanou nejlepší přátelé. Pejsek může aktivovat svůj přirozený ochranářský instinkt a chránit dítě za každé situace. Získá tak nového parťáka a kamaráda, se kterým si bude opravdu rozumět.
Zdroj: Newsweek, NCBI
Článek Pes si uvědomil, že jeho panička je těhotná. Manželovi se povedlo krásný okamžik zachytit na video pochází z webu Světkreativity.