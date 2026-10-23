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Zemřel Petr Slaný. Baníku pomohl k prvnímu ligovému titulu

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Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 74 let bývalý hráč Baníku Ostrava Petr Slaný, držitel historicky prvního ligového titulu v historii klubu z roku 1976. Část své kariéry strávil také v Dukle a Spartě Praha a připsal si i jeden reprezentační start.
Zemřel Petr Slaný. Baníku pomohl k prvnímu ligovému titulu

Zemřel Petr Slaný. Baníku pomohl k prvnímu ligovému titulu

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 12:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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