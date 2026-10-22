Budějce našly svůj nový vánoční strom. Čtrnáctimetrová jedle dorazí ze Ševětína

Budějce našly svůj nový vánoční strom. Čtrnáctimetrová jedle dorazí ze ŠevětínaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Budějce našly svůj nový vánoční strom. Čtrnáctimetrová jedle dorazí ze ŠevětínaZdroj: Libor Staněk
Článek byl publikován 22.10.2026 15:45
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →