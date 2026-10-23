Radní v Mariánských Lázních používá dva vysokoškolské tituly. Není zřejmé, jak je získal

Tento text byl původně publikován na zpravodajském portále Investigace.cz.
Píše se rok 1985. V červnu probíhá na pražském Strahově šestá a taky poslední Spartakiáda. Československá hokejová reprezentace v Praze poráží Kanadu a stává se pošesté mistrem světa. V Moskvě na post generálního tajemníka ÚV KSSS nastupuje Michail Gorbačov.
Pro následující příběh je ale důležité město Mariánské Lázně. Tam u Městského stavebního podniku pracuje Miloslav Chadim. Je zaměstnaný na pozici elektromechanik. O rok později nastupuje do tamního hotelu Cristal, kde minimálně dva roky pracuje jako údržbář-elektrikář. Po roce 1989 se jeho stopy ztrácejí, i kvůli restrukturalizaci hotelu.
Ve stejné době, kdy měl opravovat rozvaděče v městských budovách a dělat údržbáře v hotelu, ale podle diplomu nastupuje i na studium psychologie na moskevské Lomonosovově univerzitě v Moskvě, které končí až v roce 1991.
V Praze ani v Plzni nestudoval
Miloslav Chadim je v současnosti radní a zastupitel v Mariánských Lázních, od roku 2014 také členem hnutí ANO. V životopise, který přiložil k přihlášce do hnutí ANO a který má redakce k dispozici, má před jménem uvedené dva tituly: JUDr. a Mgr. V záložce vzdělání pak uvádí dvě české vysoké školy a jednu slovenskou – Univerzitu Karlovu, Západočeskou univerzitu a Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici.
Na pražské Univerzitě Karlově měl podle svých slov studovat psychologii, na plzeňské Západočeské univerzitě zase právní vědu, obě jako magisterské studium. Na banskobystrické univerzitě si měl doplnit rigorózní řízení na titul JUDr.
Jak ale zjistila redakce investigace.cz, na českých univerzitách titul nezískal. Na Karlově univerzitě si Chadim nechal v roce 2007 uznat zmíněné studium psychologie z moskevské Lomonosovovy univerzity, to však podle vyjádření mluvčí Univerzity Karlovy Terezy Vrublové není to stejné, jako kdyby tam studoval.
To potvrzují i dokumenty, které má redakce k dispozici. Studium, které měl Chadim v Rusku završit v roce 1991, bylo podle Univerzity Karlovy rovnocenné s vysokoškolským vzděláním získaným v Česku.
„Fakulta vzdělání doporučila k uznání a rektorát UK na základě tohoto doporučení rozhodl o vydání osvědčení o uznání vzdělání žadatele,“ doplnila mluvčí.
Tady ale podobnost s magisterským vzděláním na Univerzitě Karlově končí, titul Mgr. mu automaticky nenáleží.
„Získáním osvědčení ale nebyl žadateli přiznán český akademický titul ‚magistr‘, ve zkratce ‚Mgr.‘ Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání dle zákona o vysokých školách není přiznáním českého akademického titulu,“ upozorňuje Vrublová.
Doplnila také, že pokud by Chadim chtěl, může užívat titul, který mu udělila moskevská univerzita v originálním znění. Na diplomu z Lomonosovovy univerzity, který má redakce k dispozici, ale žádný titul uvedený není.
Investigace.cz se Univerzity Karlovy ptala, jestli mohl Chadim titul Mrg. získat jiným nebo dalším studiem, jelikož i v životopisu má uvedeno, že na škole studoval. To mluvčí Vrublová vyvrátila.
„Na Univerzitě Karlově Miloslav Chadim nestudoval,“ dodala stručně.
Miloslav Chadim (vlevo) s Andreje Babišem v roce 2019 | Zdroj: Snímek obrazovky Facebook Andreje Babiše
V životopisu, který přiložil k přihlášce do hnutí ANO, má také uvedeno, že vystudoval magisterské studium na Západočeské univerzitě, obor právní věda.
„V seznamu studentů a absolventů Fakulty právnické ZČU neevidujeme nikoho se jménem Miloslav Chadim,“ sdělila na náš dotaz mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
Kde se tedy vzal Chadimův titul, nevíme. O to víc je záhadné jeho studium na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, jelikož by mělo jít o rigorózní řízení na titul JUDr., tedy vyšší právnické vzdělání. To měl absolvovat v roce 2014.
V podmínkách vykonání rigorózní zkoušky na webu banskobystrické univerzity je napsáno, že zkoušku bez právnického vzdělání absolvovat nelze.
Univerzity jsme se proto zeptali, jak Chadim své magisterské vzdělání v právnickém oboru doložil. Univerzita Mateja Bela se odmítla vyjádřit a redakci zaslala výzvu k podání žádosti o poskytnutí informace.
O vysvětlení nesrovnalostí redakce investigace.cz opakovaně žádala i samotného radního za hnutí ANO Miloslava Chadima. Na e-maily nereagoval a telefonní číslo, které uvedl v přihlášce do ANO, nefunguje. Kontakt na něj nemají ani zaměstnanci na radnici v Mariánských Lázních.
Otázky kolem maturity
V případě Miloslava Chadima se pochybnosti o jeho vzdělání neobjevily poprvé. Už před volbami v roce 2014, kdy kandidoval do tamní radnice poprvé za hnutí ANO, se objevil anonymní dopis. Ten Chadima obviňoval z absolvování vysokoškolského vzdělání bez ukončení střední školy s maturitou.
Studium na střední průmyslové škole v Plzni mezi lety 1981 a 1985 uvádí Chadim ve svém životopisu. Zda studoval na některé z plzeňských středních průmyslových škol, se nám nepodařilo ověřit – většina z nich na dotazy nereagovala, dvě se odvolaly na ochranu osobních údajů podle GDPR.
Z dokumentů, které má redakce k dispozici, je patrné pouze to, že mezi lety 1980 a 1986 byl Chadim v učebním a pak zaměstnaneckém poměru ve stavebním podniku v Mariánských Lázních.
V potvrzení o zaměstnání je taky uvedeno, že byl vyučen v oboru elektromechanik rozvaděcích zařízení. Studoval ale tři roky, což odpovídá studiu zakončenému výučním listem, nikoli maturitou.
Miloslav Chadim kandidoval do zastupitelstva v Mariánských Lázních za hnutí ANO i letos. Získal 1 053 hlasů a propadl se ze třetího místa na kandidátce až na sedmé. Mandát se mu však podařilo obhájit.
Jestli se Chadimovi podaří obhájit i post radního, zatím není zřejmé. O moc ve městě soupeří dva bloky, jeden vedený jeho hnutím ANO a druhé opozičním hnutím STAN.