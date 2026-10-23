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Radní v Mariánských Lázních používá dva vysokoškolské tituly. Není zřejmé, jak je získal

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Zastupitel a radní města Mariánské Lázně za hnutí ANO Miloslav Chadim používá veřejně titul JUDr., v dřívější komunikaci uváděl i titul Mgr. Redakce investigace.cz zjistila, že titul Mgr. na českých vysokých školách nezískal a nestudoval ani právo. Jak získal titul JUDr., není jasné.
Radní v Mariánských Lázních používá dva vysokoškolské tituly. Není zřejmé, jak je získal

Radní v Mariánských Lázních používá dva vysokoškolské tituly. Není zřejmé, jak je získal

Zdroj: Wikimedia Commons / Jan Polák
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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