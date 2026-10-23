Oneplay dostává těžkou konkurenci. CANAL+ se rozšiřuje a láká na české novinky

Už dnes, 22. října, začíná nová kapitola platformy a televize CANAL+. Po sedmi letech, co mediální skupina CANAL+ Group vlastní také internetovou a satelitní službu Skylink, se rozhodla společnost obě služby sloučit do jedné. Skylink se tak proměňuje na CANAL+ a rozrůstající se televizní i streamovací služba tím výrazně rozšiřuje svůj vliv a nabídku, jimiž chce naplno konkurovat těm největším tuzemským hráčům. Chystá navíc tuzemské seriály i premiéry českých filmů.
„Sjednocení našich aktivit v Česku a na Slovensku pod globální značku CANAL+ je přirozeným evolučním krokem. Naším cílem je nabídnout divákům ucelený ekosystém plný hollywoodských trháků, prestižního sportu a prvotřídního českého a slovenského obsahu, do kterého výrazně investujeme i v rámci vlastní tvorby,“ vysvětlil na slavnostní akci Yassine Bouzoubaa, generální ředitel společnosti CANAL+ pro Benelux a střední Evropu.
CANAL+: Nové stanice
CANAL+ totiž sjednocením se Skylinkem výrazně rozšiřuje své televizní i streamovací aktivity. Od 22. října proto odstartují hned čtyři nové tematické kanály. Vlajkovou lodí bude stanice CANAL+, která přinese tu nejzajímavější nabídku z české i zahraniční tvorby, řadu premiér i zápasy fotbalové Premier League. Již 24. října si zde diváci vychutnají výtečné Drama s Robertem Pattinsonem a Zendayou, 26. října přijde další série ze světa Has Fallen, thriller Pád Apolla, 30. října si premiéru odbude neprávem přehlížená česká pecka Poberta. V listopadu diváky čekají české novinky Bardotky a Tanec s medvědem či akčňák V úkrytu s Jasonem Stathamem a Polibek pavoučí ženy s Jennifer Lopez. Vydatnou dávku premiér zakončí v prosinci český Bojovník a thriller Šedá zóna od Guye Ritchieho.
Stanice CANAL+ Drama nabídne dle tiskové zprávy „silné lidské příběhy, hluboké vztahy, charismatické hrdiny a intenzivní prožitky.“ Nabídne seriálové zpracování Interview s upírem, českou komedii Matky či tajuplné fantasy Talamasca. Zacílení kanálu s podtitulem Crime je pak asi každému jasné – zde vás čeká česká krimi Říkají mi Lars s Martinem Hofmannem, slovenský MIKI či Válka policajtů. CANAL+ Classics nabídne to nejlepší z české a zahraniční kinematografie v čele s Mlčením jehňátek, Koljou, Čelistmi či Psychem. I nadále budou samozřejmě k dispozici i stanice CANAL+ Action a CANAL+ Sport.
„Díky mezinárodnímu zázemí skupiny CANAL+ přinášíme divákům ještě bohatší programovou nabídku a mnohem více žánrové pestrosti. Jako poděkování za dosavadní věrnost proto všem našim stávajícím zákazníkům do jejich balíčků zdarma automaticky přidáváme všechny čtyři nové stanice z rodiny CANAL+. V rámci této zaváděcí nabídky, platné do konce listopadu, si tak mohou prémiový obsah naplno vychutnat,“ vysvětluje Ladislav Řeháček, VP Country Manager společnosti CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko.
Streamovací platforma CANAL+ se tak rozroste na 20 tisíc prémiových titulů, mezi nimiž budou i zmiňované premiéry. CANAL+ ovšem nepoleví ani v tuzemské seriálové tvorbě. Po dobové Dceři národa a politickém thrilleru Moloch bude příští rok následovat jejich dosud nejambicióznější projekt – mystery thriller s prvky fantasy Zmizení Sáry Lindertové s Josefínou Prachařovou, Aňou Geislerovou či Milanem Ondríkem. Seriál bude mít ve stejný čas premiéru ve dvanácti evropských zemích.
CANAL+: Nové balíčky
Zároveň CANAL+ představuje inovované, přehlednější portfolio balíčků, sestavených přesně podle žánrových preferencí diváků:
- CANAL+ START – Cenově dostupný základ, který nabízí to nejlepší z českých, slovenských i zahraničních programů včetně ženského světového tenisu, s až 79 televizními stanicemi a výběrem z videotéky CANAL+.
- CANAL+ RELAX – Široká nabídka rodinných, filmových, seriálových a dokumentárních stanic, která spolehlivě zabaví celou domácnost – od nejmenších až po prarodiče.
- CANAL+ CINEMA – Ráj pro milovníky filmů a seriálů nabízející desítky filmových stanic a neomezený přístup do videoték CANAL+, Apple TV a HBO Max s tisíci hodinami světové tvorby.
- CANAL+ SPORT – Domov špičkového sportu v čele s Premier League, tenisem WTA, formulí 1, MotoGP či prestižním golfem doplněný o špičková studia a rozbory.
Rozšíření nabídky společnosti CANAL+ doprovodí také aktualizace řazení programů v satelitní i internetové televizi i modernější streamovací platforma CANAL+. Celkem CANAL+ nabízí svým zákazníkům přístup k více než 100 lokálním i mezinárodním TV stanicím s bohatým multižánrovým obsahem doplněným o prémiové videotéky CANAL+, Apple TV a HBO Max. Společnost tedy své portfolio rozšiřuje o čtyři nové stanice CANAL+ a díky doplňku HBO Max Sport posiluje sportovní nabídku. Do konce roku nabízí CANAL+ novým zákazníkům na všechny balíčky 25% slevu na prvních šest měsíců. Pro stávající zákazníky Skylinku se s novou značkou nic nemění. Kompletní přehled novinek, balíčků a další informace najdete na oficiálních stránkách CANAL+.
Zdroj: CANAL+