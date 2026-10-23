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Pastrňák nasbíral čtyři body a rozebral Nashville. Brankář Bostonu pak po výhře promluvil o zesnulé mamince

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Kapitán Bostonu David Pastrňák nasbíral proti Nashvillu dva góly a dvě asistence. Bruins vyhráli 6:0 a brankář DiPietro věnoval první nulu v NHL mamince.
Pastrňák nasbíral čtyři body a rozebral Nashville. Brankář Bostonu pak po výhře promluvil o zesnulé mamince

Pastrňák nasbíral čtyři body a rozebral Nashville. Brankář Bostonu pak po výhře promluvil o zesnulé mamince

Zdroj: Boston Bruins
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 12:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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