Pastrňák nasbíral čtyři body a rozebral Nashville. Brankář Bostonu pak po výhře promluvil o zesnulé mamince

Ve čtvrtek 22. října 2026 se v bostonské TD Garden konal Hockey Fights Cancer Night, večer, kterým NHL připomíná boj proti rakovině. Sportovně ho ovládl Pastrňák: podílel se na čtyřech ze šesti gólů, za 16 minut a 37 sekund na ledě měl hodnocení +4 a Nashville nedostal šanci ani na čestný úspěch. Po zápase ale novináře nejvíc zajímal muž v brance. Michael DiPietro chytil všech 28 střel a vychytal první čisté konto v NHL, a to právě na večeru věnovaném nemoci, na kterou mu zemřela matka Rebecca. Z jednoho zápasu tak vznikly dva příběhy. Jeden statistický, druhý hluboce osobní.
Šest gólů, tři třetiny, žádná odpověď
Boston vyhrál každou třetinu 2:0 a přestřílel soupeře 31:28. Čísla střel vypadají vyrovnaně, skóre ne. Predators se do zápasu nedostali od chvíle, kdy domácí šli ve čtvrté minutě do vedení, a po čtyřiceti minutách už prohrávali o čtyři góly.
Pastrňákův večer v časové ose:
|Třetina
|Čas
|Stav
|Pastrňákův podíl
|1.
|3:49
|1:0
|asistence na gól Caseyho Mittelstadta
|2.
|9:46
|3:0
|gól tečí po střele Charlieho McAvoye
|2.
|17:21
|4:0
|asistence na gól JJ Peterky
|3.
|15:00
|6:0
|gól po přihrávkách Frédérica Bruneta a McAvoye
Druhý gól v první třetině přidal Elias Lindholm, pátý ve třetí části Trent Kastelic. Kastelicovu trefu vyzdvihl Boston Hockey Now jako důkaz, že se do skórování zapojila i čtvrtá formace. Tím se dostáváme k detailu, který podle nás vypovídá o Bostonu víc než samotné skóre: střelce měl ve všech částech sestavy. Pastrňák tým táhne, ale v tomhle zápase nebyl jediným, kdo ho nesl.
Pomohl i druhý Čech v kabině. Pavel Zacha zapsal dvě asistence, a to u gólů na 2:0 a 3:0. Charlie McAvoy přihrál na čtyři góly a podle Boston Hockey Now si tím vyrovnal kariérní maximum. Obránce, který v jednom zápase nasbírá čtyři body bez vlastního gólu, je pro soupeře stejně nepříjemná zpráva jako útočník se dvěma trefami.
Kapitán v klubové historii
Pro Pastrňáka nešlo o obyčejný říjnový večer. Agentura AP připomněla, že se stal teprve osmým hráčem v historii Bruins s dvaceti čtyřbodovými zápasy. Na osmé místo klubového pořadí se posunul už 9. října, kdy čtyřmi body proti Utahu přeskočil Adama Oatese, legendárního centra z přelomu 80. a 90. let.
Po utkání měl na kontě šest gólů a deset asistencí, tedy 16 bodů. Vedl Boston v gólech i v asistencích. Mezi českými hráči v zámoří patří k jasným lídrům produktivity, a kdo chce mluvit o nejlepším českém útočníkovi současné NHL, těžko se mu vyhne.
Pro úplnost je fér přidat srovnání se zbytkem ligy. Connor McDavid se ve stejném týdnu stal teprve čtvrtým hráčem v historii NHL, který v prvních deseti zápasech sezony nasbíral třicet bodů. Po utkání s Carolinou měl 31 bodů, tedy přes tři na zápas. Pastrňák se po jedenácti zápasech Bostonu pohybuje kolem 1,45 bodu na utkání. Je to elitní tempo, ale McDavid momentálně hraje jinou soutěž. Pastrňákovi to podle nás nic neubírá. Jen to ukazuje, jak výjimečný start kanadská hvězda předvádí.
Boston po výhře držel bilanci osmi výher, dvou porážek v základní hrací době a jedné po prodloužení, tedy 17 bodů. Bodoval sedmý zápas za sebou a potřetí v sezoně 2026/27 nastřílel šest gólů. Ve Východní konferenci zůstal po dohrání večera těsně za Carolinou, která má 18 bodů a ve stejný večer prohrála s Edmontonem 5:6 po nájezdech. Rangers po porážce 4:5 v Torontu zůstali na 15 bodech, tedy za Bruins.
Nula, která patřila mamince
Michaelu DiPietrovi bylo pět let, když jeho matka Rebecca zemřela na rakovinu. Dnes je mu 27 a první čisté konto v NHL vychytal na večeru, který liga zasvěcuje právě boji s touto nemocí.
Podle Sportsnetu po zápase řekl, že výsledek pro něj hodně znamená, stejně jako pro jeho rodinu a lidi doma, a že je chce udělat hrdými. Moment označil za „opravdu speciální“. Víc toho neřekl a víc toho ani nebylo potřeba.
Hockey Fights Cancer je společná iniciativa NHL a hráčské asociace NHLPA, kterou podporují V Foundation a farmaceutická firma AstraZeneca. Kluby během podzimu pořádají tematické večery, sbírají peníze na výzkum a šíří osvětu o rizikových faktorech a preventivních vyšetřeních. Podle oficiální stránky Hockey Fights Cancer jdou přímé dary přes V Foundation ze sta procent na výzkum rakoviny.
Většina takových večerů má podobu fialových dresů, hokejek omotaných páskou a minuty ticha. Výjimečně se do nich propíše konkrétní příběh hráče na ledě. Tentokrát se to stalo.
Dlouhá cesta přes farmu
DiPietrova nula nebyla šťastnou náhodou záskokového brankáře. Vancouver si ho vybral v draftu 2017 ve třetím kole jako 64. v pořadí, Boston ho získal výměnou 27. října 2022. Pak přišly roky v Providence, na farmě Bruins v AHL.
Tam se z něj stal nejlepší brankář soutěže. Podle AHL získal dvakrát po sobě cenu Aldege „Baz“ Bastien Memorial Award pro nejlepšího gólmana ligy. V sezoně 2025/26 měl bilanci 34 výher, 8 porážek a jednu porážku po prodloužení, průměr 1,91 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost 93,0 %. Ve všech třech kategoriích vedl celou AHL.
Proti Nashvillu tak v NHL ukázal to, co na farmě předváděl roky. Po třech letošních startech má dvě výhry, úspěšnost 94,1 % a průměr 1,69 gólu na zápas. Trenér se k hierarchii brankářů zatím veřejně nevyjádřil, takže jde jen o úvahu, ale dá se čekat, že si DiPietro takovým výkonem řekl o další starty. Argumenty sbíral dlouho, teď je má i na nejvyšší úrovni.
Jak se vedlo dalším Čechům
Ve stejný večer nastoupila řada dalších českých hráčů, výsledky se ale lišily:
- Adam Jiříček pomohl St. Louis k výhře 6:2 nad Vegas, zapsal asistenci a hodnocení +2, na ledě strávil 16:20.
- Tomáš Hertl zůstal za Vegas při porážce 2:6 bez bodu, za 14:20 na ledě vyslal dvě střely.
- Adam Klapka asistencí přispěl k výhře Calgary 2:1 nad Minnesotou, přidal čtyři hity.
- Radek Faksa slavil s Dallasem výhru 3:2 v prodloužení ve Winnipegu, ale odehrál jen 7:23. Ve třetí třetině se zranil, podle Dallas Morning News se jeho stav zatím posuzuje ze dne na den a klub měl vědět víc v sobotu.
- Ondřej Palát v sestavě New Jersey při výhře 4:1 nad Anaheimem chyběl.
- Filip Hronek si za Vancouver připsal asistenci při porážce 2:5 v Detroitu, měl hodnocení -1 a vysoké vytížení 24:26.
- Michal Postava ve stejném zápase naskočil do branky Detroitu v polovině druhé třetiny a chytil sedm z osmi střel, o výsledku nerozhodoval.
- Karel Vejmelka inkasoval za Utah v Seattlu čtyři góly z 22 střel, Mammoth prohrál 3:5.
Další zápas čeká Boston doma proti San Jose.
Pastrňák si z TD Garden odnesl dva góly, dvě asistence a místo mezi osmi hráči klubové historie s nejvíce čtyřbodovými večery. DiPietro si odnesl puk od první nuly v NHL a větu o lidech doma, které chtěl udělat hrdými. Obojí se za jeden večer vešlo do skóre 6:0.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka