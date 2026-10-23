Svitolinová chtěla Monfilse chránit, místo toho se stala zápornou postavou. Reportér odhalil, jak mu řekla o rozvodu

Konec září, Dubaj. Gaël Monfils je doma s tříletou dcerou Skai, jeho žena Elina Svitolinová hraje turnaje v Číně. Pak zazvoní telefon. Podle Francka Ramelly z deníku L’Équipe se Monfils právě v tu chvíli dozvěděl, že se s ním chce manželka rozvést. Tenis, který pro něj celý život býval „jemným šílenstvím“, podle Ramelly najednou ztratil smysl a Monfils už nebyl schopen hrát. O pár dní později zmizel ze seznamu aktivních hráčů. Rozloučení před domácím publikem v Lyonu a Paříži, které plánoval rok dopředu, se nekonalo. A veřejnost si rychle našla viníka.
Telefonát, o kterém psal L’Équipe
Kolem Monfilsova konce se v posledních říjnových dnech vrší tvrzení, výklady i spekulace. Proto má smysl oddělit, kdo co řekl.
Detail s telefonátem pochází od Ramelly. Jeho článek v L’Équipe je za placenou bránou a k veřejnosti se dostal hlavně přes sekundární citace, například na Women’s Tennis Blogu. Podle nich Ramella popsal, že Monfils pobýval v Dubaji s dcerou, zatímco Svitolinová odjela na asijskou část sezony, a že ho zpráva zasáhla „jako rána“. Odkud reportér své informace má, zda od Monfilse, jeho okolí nebo někoho jiného, z dostupných přepisů nevyplývá.
Časová osa přitom do sebe zapadá. Monfilsovým posledním oficiálním zápasem zůstalo druhé kolo US Open proti Learnerovi Tienovi. Na konci září měl přijít telefonát. A 5. října se jméno Gaël Monfils objevilo na oficiálním seznamu hráčů v důchodu ITIA, tedy Mezinárodní agentury pro integritu tenisu. Bez tiskové konference, bez rozlučkového příspěvku, bez vysvětlení. Francouzská média začala o „zmatku kolem konce kariéry“ psát až v polovině října, kdy na změnu statusu upozornil mimo jiné Le Monde.
Vysvětlení přišlo 19. října. Manželství končí.
Co napsala sama Svitolinová
Druhou vrstvou jsou slova Svitolinové. Ta jsou jediná, která o rozchodu veřejně zazněla z úst jednoho z partnerů.
V prvním instagramovém příspěvku, který přepsala agentura Europa Press, mluvila o psychickém dopadu války na Ukrajině, o změně hodnot a o poznání, že nechce žít život, v němž není skutečně šťastná. Napsala, že pokud má znovu najít samu sebe, nemůže v manželství zůstat. Zároveň dodala, že „nejsou tu žádní viníci“, že Monfilse miluje a respektuje a že jejich manželství končí, „ale naše rodina ne“. Prioritou má zůstat dcera Skai.
O den později, 20. října, přidala druhý příspěvek, na který upozornil britský deník The Independent. V něm vysvětlila, proč s oznámením vůbec vyšli ven. Monfils podle ní po náhlém konci kariéry „kvůli jejich situaci“ čelil mnoha obviněním, která si nezasloužil. Proto vydali společné prohlášení. Šlo tedy o pokus sejmout z jeho ramen podezření, že své fanoušky a pořadatele nechal ve štychu bez důvodu.
Svitolinová také připustila, že v prvním textu uvedla jen jednu z příčin. Důvodů bylo víc. „Nikdy nejde jen o jednu věc,“ napsala. Některé z nich jsou podle ní příliš osobní na to, aby je sdílela.
Víc k tomu veřejně neřekl nikdo. Monfils sám se k rozchodu ani k odchodu z tenisu vlastními slovy nevyjádřil.
Jak se z rozchodu stal soud
Třetí vrstva je nejhlasitější a zároveň nejméně podložená: reakce veřejnosti.
Na sociálních sítích se nálada rychle přiklonila na Monfilsovu stranu. Fanoušci vyčítají Svitolinové hlavně tři věci: načasování těsně před plánovaným domácím loučením, údajné sdělení po telefonu a způsob, jakým se pak veřejně vysvětlovala. Podle Women’s Tennis Blogu má část komentujících pocit, že ji každé další vysvětlování „jen staví do horšího světla“. Objevily se i spekulace o jiném partnerovi. Tentýž zdroj výslovně dodává, že pro ně neexistuje žádný důkaz.
Z dostupných faktů se dá potvrdit dopad rozchodu na Monfilsovo rozhodnutí. Vina v soukromém rozpadu manželství se z nich potvrdit nedá. Mezi větami „zpráva ho zasáhla natolik, že přestal hrát“ a „vzala mu rozloučení“ je rozdíl, který se v komentářích ztratil během několika hodin.
Podle nás je na celém příběhu nejvýmluvnější právě tahle rychlost. Svitolinová vystoupila veřejně proto, aby Monfilse zbavila obvinění. Výsledkem bylo, že obvinění jen změnila adresu. Sportovní fanoušci jsou zvyklí hledat, kdo zkazil zápas, a stejný reflex přenesli na manželství, do kterého nevidí. Telefonát, o kterém víme jen z druhé ruky, se stal hlavním důkazem v procesu, který nikdo nevedl.
Vyškrtnutí, které zavřelo dveře
Proč Monfils nemůže jednoduše dohrát Paříž, až se vzpamatuje? Odpověď je v antidopingových pravidlech.
Zápis na seznam ITIA není trest ani zákaz činnosti. Jde o formální status. Podle článku o odchodu z kariéry v Tenisovém antidopingovém programu je hráč po písemném oznámení vyřazen z běžného testování. Pokud se chce vrátit k soutěžím, musí návrat předem ohlásit a nejméně šest měsíců být k dispozici dopingovým komisařům. Monfils si tak 5. října fakticky zavřel dveře do Lyonu i na Paris Masters. Ať ho k tomu vedlo cokoli, krok vůči ITIA udělal on sám. Přímý důvod zatím veřejně nevysvětlil.
Kontrast s původním plánem je ostrý. Už 1. října 2025 oznámil Monfils podle Francouzské tenisové federace, že rok 2026 bude jeho poslední. Chtěl hrát do čtyřicítky a užít si každý zápas. Za sebou měl 13 titulů na okruhu ATP, semifinále Roland Garros 2008 a US Open 2016 a šesté místo ve světovém žebříčku. Takové kariéry obvykle končí ovacemi. Serena Williamsová měla v roce 2022 na US Open vyprodaný stadion a loučení předem ohlášené jako „evoluci“. Rafael Nadal i Andy Murray měli své závěrečné akce vyhlášené dopředu, i když jejich průběh poznamenalo zdraví.
Monfils skončil řádkem v tabulce. Srovnatelný případ, kdy by rozpad tenisového páru vedl k předčasnému konci kariéry přes antidopingový status, se nám dohledat nepodařilo.
Kde ho ještě uvidíme
Jubilejní 40. ročník Paris Masters se hraje od 31. října do 8. listopadu v Plenitude Areně, hlavní týden začíná 2. listopadu. Čeští fanoušci ho mohou sledovat online přes Tennis TV, která vysílá všechny turnaje série Masters 1000. Televizní přenosy z okruhu ATP včetně Paříže vysílal Premier Sport, program je ale lepší ověřit v týdnu turnaje. Zda Monfils přijme případné pozvání pořadatelů na ceremoniál, zatím nikdo nepotvrdil. Hrát tam každopádně nemůže.
Na kurt se přesto ještě vrátí. Oficiální program rozlučky Stana Wawrinky „One Last Backhand“ počítá 19. prosince v ženevském Palexpu s exhibiční dvouhrou na jeden set Wawrinka proti Monfilsovi. Poté má následovat čtyřhra Wawrinka s Rogerem Federerem proti Monfilsovi s Andym Murraym. Pořadatelé ještě před rozvodem psali, že i Monfils hraje svou poslední sezonu. Teď ta věta zní jinak.
V lednu 2027 pak Monfils nastupuje do ženevské společnosti AlphaSwiss, nezávislého správce majetku, který podle serveru Hubfinance spravuje zhruba 45 miliard korun. Nepůjde o roli ambasadora, ale o práci správce majetku. „Je to hotové, už jsem podepsal,“ řekl po US Open. Dodal, že ho obor dlouho láká a že chce zůstat aktivní, protože dcera nastoupila do školy.
Pařížská hala se bez něj zaplní tak jako tak. Poslední set, na který se dá koupit lístek, odehraje Monfils v Ženevě, u přítele, který se loučí podle plánu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář