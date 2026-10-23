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Soud zamítl stížnost na porušení volebního zákona v Jindřichově Hradci

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Dennívýzva
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Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost na porušení volebního zákona v Jindřichově Hradci. Navrhovatel poukazoval na to, že kandidující poslanec Libor Vondráček (Svobodní) během voleb zveřejňoval na svém facebookovém účtu příspěvky spadající do volební kampaně.
Soud zamítl stížnost na porušení volebního zákona v Jindřichově Hradci

Soud zamítl stížnost na porušení volebního zákona v Jindřichově Hradci

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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