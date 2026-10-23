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Zhruba 16 tisíc seniorů může získat zpět státní příspěvky na penzi. Žádost musí podat do 1. února 2027

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Starobní důchodci mohou nově zrušit doplňkové penzijní spoření bez dodržení pětileté lhůty. Kdo o příspěvky dříve přišel, smí do února žádat o nápravu.
Senioři získají zpět odebrané příspěvky ze spoření.

Senioři získají zpět odebrané příspěvky ze spoření.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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