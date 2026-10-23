Zhruba 16 tisíc seniorů může získat zpět státní příspěvky na penzi. Žádost musí podat do 1. února 2027

Stát od srpna uvolnil pravidla pro penzisty, kteří uvázli v doplňkovém penzijním spoření. Lidé s přiznaným starobním důchodem mohou smlouvu ukončit i před uplynutím povinné pětileté lhůty. Kdo už spoření zrušil a musel dříve vyplacené peníze vracet, získá je zpět. Čas na podání žádosti vyprší 1. února 2027.
Spoření lze ukončit bez čekání na uplynutí pěti let
Lidé s přiznaným starobním důchodem přestali v polovině roku 2024 dostávat k penzijnímu spoření státní příspěvek. Zároveň ale nemohli smlouvu bez sankce vypovědět. Podmínkou bylo odspoření alespoň pěti let. Podle schválené novely, která platí od 1. srpna, toto pravidlo končí. Penzisté tak získávají možnost smlouvu kdykoliv zrušit a o naspořené peníze nepřijdou.
|Situace klienta
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Co umožňuje schválená novela
|Smlouva stále běží, nemá splněno 5 let
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Lze ji hned ukončit bez sankce
|Smlouva zrušena dříve se ztrátou příspěvků
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Lze požádat o navrácení peněz
|Smlouva zrušena před uplynutím 2 let se ztrátou vkladů
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Lze požádat o navrácení vkladů i příspěvků
Změna se týká klientů, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před 29. prosincem 2023, pobírají řádný nebo předčasný starobní důchod a dosud spoření neukončili. Těchto lidí zůstává podle odhadů ministerstva financí v systému zhruba 100 tisíc.
Kdo smlouvu zrušil dříve, dostane odebrané příspěvky zpět
Část penzistů nechtěla platit poplatky bez podpory státu a smlouvu předčasně zrušila. Kvůli nedodržení pětileté lhůty museli tito lidé podle tehdejších pravidel vrátit všechny připsané státní příspěvky. Tento postup zvolilo zhruba 16 tisíc seniorů. Novela jim nyní dává právo získat vrácené peníze zpět.
Existuje i menší skupina zhruba sta klientů, kteří účet zrušili před uplynutím povinných dvou let. Ti kvůli tomu přišli o státní příspěvky i o vlastní vložené peníze. Také tito senioři mají podle nových pravidel nárok na vyplacení celé ztracené částky.
Žádost o vrácení peněz se podává písemně
Ukončení smlouvy ani navrácení odebraných příspěvků neprobíhá automaticky. Klienti se musí obrátit na penzijní společnost, u které naposledy spořili, a podat u ní písemnou žádost. Pro vyplacení odebraných peněz platí přísná lhůta. Čas na zaslání žádosti vyprší 1. února 2027 a po tomto datu nárok definitivně zaniká.
„Šlo o nespravedlnost, kterou si poctivě spořící důchodci nezasloužili, a státnímu rozpočtu ani nic významně neušetřila,“ uvedla k novele ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní si penzijní společnosti vyžádají vracené prostředky ze státního rozpočtu standardní cestou a půjde o jednorázový výdaj kolem 60 milionů korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mf.gov, seznamzpravy).