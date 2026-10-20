Kolik dostane prodavačka u lahůdek za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Dvacet deka šunky, kousek eidamu a k tomu vlašský salát. Za pultem s lahůdkami stojí člověk, který celou směnu krájí, váží a balí a usmívat se musí i na netrpělivou frontu v sobotu dopoledne. Kolik za takovou práci reálně přijde na výplatní pásku, tuší málokdo.
Jestli vám spadne čelist, záleží hlavně na tom, s jakým odhadem jste do článku šli. Odpověď se dá doložit dvěma cestami. První vede přes inzeráty velkých řetězců, druhá přes státní statistiku výdělků.
Co slibuje inzerát na obsluhu pultu
Hypermarkety Globus v říjnu 2026 sháněly lidi na pultový prodej lahůdek v Brně a v Olomouci. Brněnský inzerát slibuje měsíčně 35 960 Kč, olomoucký 34 860 Kč. Obě částky platí až po skončení zkušební doby.
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U takového čísla se vyplatí číst i drobné písmo. Řetězec do něj započítává:
průměrné příplatky za směny o víkendu, příspěvek na údržbu pracovního oblečení, příspěvek na stravování za odpracované směny.
Samotný základ mzdy je tedy nižší a skutečná výplata se může měnit podle toho, kolik sobot a nedělí člověk za pultem stráví a kolik směn za měsíc odpracuje.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat pánve s teflonem. Nahrazují je 1 věcí, která vydrží celý život a nic se na ni nepřipálí Skutečná výplata u pultu s lahůdkami se může měnit podle počtu odpracovaných směn a víkendů, protože inzerovaná částka zahrnuje i příplatky a příspěvky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Některé peníze naopak v měsíčním údaji vidět nejsou. Zaměstnanci Globusu dostávají třináctou mzdu, takže jednou za rok jim na účet přijde výrazně víc než obvykle. Inzeráty k tomu slibují i čtvrtletní stabilizační odměnu.
Statistika ukazuje střízlivější obrázek
Inzerát popisuje nabídku jednoho řetězce. Celý obor mapuje šetření Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV), ve kterém ministerstvo práce sledovalo výdělky ve všech profesích. Nejnovější výsledky jsou za rok 2025, data za další období už zpracovává Český statistický úřad. Šetření vede prodavače potravin jako samostatnou skupinu a za rok 2025 u nich vyšel medián hrubé měsíční mzdy 31 503 Kč. Medián je hranice, pod kterou bere polovina lidí v profesi a nad kterou druhá polovina.
Pro představu se hodí srovnání s celou takzvanou mzdovou sférou, tedy se zaměstnanci firem a dalších organizací, které svým lidem nevyplácejí plat z veřejných rozpočtů. Medián jejich hrubé mzdy dosáhl podle stejného šetření za rok 2025 částky 43 241 Kč. Typická prodavačka potravin si tak vydělala o víc než čtvrtinu méně než typický zaměstnanec ve mzdové sféře.
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Mezi prodavači se v roce 2025 nejhůř vydělávalo právě v potravinách. Žádná jiná skupina prodavačů, kterou statistika sleduje, neměla medián nižší. Kdo prodává kosmetiku, elektroniku nebo stavební materiál, má podle statistiky znatelně vyšší hrubou mzdu.
Proč se inzerát a statistika rozcházejí
Obě čísla měří něco trochu jiného. Statistika shrnuje celý rok 2025 a prodavače potravin z celé republiky bez ohledu na velikost obchodu. Inzeráty jsou čerstvé, pocházejí od velkého řetězce a v uvedené částce už jsou zahrnuté příplatky i příspěvky.
Do hry vstupuje i trh práce. O prodavače je v roce 2026 velký zájem a řetězce je lákají na lepší výplaty, víc dní volna i další výhody, od příspěvků na jídlo po zaměstnanecké slevy. Globus od 1. července 2026 přidal svým lidem na mzdách a zvedl i příspěvek na stravování.
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Kdo o práci za pultem s lahůdkami uvažuje, neměl by se dívat jen na velké číslo v záhlaví inzerátu. Vyplatí se zeptat:
jaká část připadá na pevný základ a jaká na příplatky, kolik víkendů měsíčně se obvykle pracuje, jestli zaměstnavatel vyplácí třináctou mzdu.
Teprve pak je jasné, s jakou výplatou se dá počítat.
Zdroje: https://www.jenprace.cz/nabidka/xj2ban/obsluha-pultoveho-prodeje-lahudky-brno, https://www.jenprace.cz/nabidka/5pr246/obsluha-pultoveho-prodeje-lahudky-olomouc, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://www.retailnews.cz/aktualne/globus-investuje-do-zamestnancu-259-milionu-korun/, https://csu.gov.cz/statistika/struktura-mezd-zamestnancu, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42387-retezce-zvysuji-mzdy, https://zpravy.kurzy.cz/873358-prodavaci-meli-v-roce-2025-prumernou-mzdu-32-668-kc-vedouci-48-474-kc-mzdy-a-platy-v-roce-2025/