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Kolik dostane prodavačka u lahůdek za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

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Dennívýzva
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Dvacet deka šunky, kousek eidamu a k tomu vlašský salát. Za pultem s lahůdkami stojí člověk, který celou směnu krájí, váží a balí a usmívat se musí i na netrpělivou...
Kolik dostane prodavačka u lahůdek za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolik dostane prodavačka u lahůdek za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 03:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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