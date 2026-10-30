V sobotu v 16:50 rupnou všem nervy: Prima nasazuje zběsilou českou komedii plnou manželských bouří

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Tento příběh plný lidské poťouchlosti je kultovní komedie Co je doma, to se počítá, pánové… z roku 1980. Režisér a scenárista Petr Schulhoff ve Filmovém studiu Barrandov natočil volné pokračování diváckého hitu. Za 84 minut v něm nechává rozehrát sousedskou válku, která se skrývá za úsměvy.
Dvě rodiny z jednoho činžovního domu mezi sebou uzavřely křehké příměří. Pod povrchem ale dál bují rivalita, přetvářka a touha po penězích bez práce. Pak se zrodí nápad na založení fiktivního spolku a ze zámoří dorazí zpráva o příjezdu neznámé tetičky.
V dopisech plných bankovek se rýsuje pohádkové bohatství. Čistý cit dvou mladých lidí se přitom ocitá v ohrožení.
Rodinu Novákových hrají Jiří Sovák (Evžen) a Stella Zázvorková (Božena). Protistranu tvoří Iva Janžurová jako Alena Bartáčková a František Peterka jako Karel Bartáček. Ve filmu dále uvidíte Luďka Sobotu jako Reného, Dagmar Veškrnovou jako Naďu, Františka Filipovského jako dědu Nováka a Stellu Májovou jako americkou tetu Rosu.
Sklerotický omyl, který se stal legendou
Fiktivní „Klub Nováků“ vybíral od každého člena zápisné pět korun. V roce 1980 činila průměrná hrubá měsíční mzda 2 656 Kčs, takže pro jednotlivce šlo o směšnou částku. Při tisících dopisů ale kufr nahromadil desetitisíce korun.
V plánované ekonomice taková suma odpovídala několikaletým úsporám běžné rodiny. Právě tahle logika dělala plán zároveň absurdním a rafinovaným.
Zákulisí skrývá několik perliček. Slavná scéna, v níž Václav Trégl komentuje jízdu výtahem větou o mladých lidech, vznikla sklerotickým omylem herce. Luděk Sobota si u režiséra vyprosil, aby tento spletený dialog ve filmu zůstal.
Chytlavou písničku „Badydybaba“, kterou ve filmu předvádí Dagmar Veškrnová jako Naďa, nazpívala v náročných pěveckých pasážích v nahrávacím studiu Jana Robbová.
Osud pak napsal vlastní pointu. Představitelka bohaté tety z Ameriky Stella Májová po natáčení, v 90. letech 20. století, sama natrvalo odešla žít do USA.
Smích, který nezestárl
Na Kinobox.cz si komedie drží hodnocení 69 %, což potvrzuje její trvalou oblibu u české veřejnosti. Divácké ohlasy mluví podobně. Jeden z věrných diváků o filmu říká: „Herci jako Iva Janžurová nebo duo Zázvorková–Sovák předvádějí skvělé komediální výkony. Příjezd americké tetičky dodává příběhu správnou dávku nadhledu a divák se u filmových poťouchlostí baví i po letech.“
Historici z Národního filmového archivu potvrzují, že Petr Schulhoff ve volném pokračování vystihl dobovou mentalitu a touhu po bezpracném zisku prostřednictvím satirické nadsázky. Změna v obsazení ústřední dvojice sice proměnila její dynamiku, film ale stojí na přesném komediálním časování celého ansámblu.
Zdroj: youtube.com
Kdy komedii uvidíte
Komedii Co je doma, to se počítá, pánové… vysílá TV Prima v sobotu 31. října 2026 od 16:50 do 18:55. Je to příležitost připomenout si hlášky, které znají celé generace, i herce, kteří dokázali z obyčejné pětikoruny udělat velkou komedii.
A jak to máte vy? Pamatujete si scénu s výtahem, nebo vám nejvíc utkvěla tetička z Ameriky?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná