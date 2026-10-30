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V sobotu v 16:50 rupnou všem nervy: Prima nasazuje zběsilou českou komedii plnou manželských bouří

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Jediná pětikoruna v obálce působí jako drobnost. Vynásobená tisíci důvěřivých lidí se ale mění v poklad, který zatemní mysl i těm nejopatrnějším sousedům. A pak přijde tajemná příbuzná ze zámoří. Poznáte, o jaký film jde?
V sobotu v 16:50 rupnou všem nervy: Prima nasazuje zběsilou českou komedii plnou manželských bouří

V sobotu v 16:50 rupnou všem nervy: Prima nasazuje zběsilou českou komedii plnou manželských bouří

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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