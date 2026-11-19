Nezaplacená pokuta za špatné parkování leží v šuplíku nejednoho řidiče. Teď se k ní přidala obava, jestli kvůli takovému dluhu nepřijde o celé auto. Celníci mají pravomoc, jakou policie nemá, a mohou vůz odtáhnout i kvůli nevelké částce. Rozhoduje hlavně to, jestli dlužíte jen na dopravních pokutách, nebo třeba na dani u finančního úřadu.
Rozhoduje druh dluhu i jeho výše
Celníci smějí zadržet auto kvůli jakémukoli nedoplatku, který eviduje celní nebo finanční správa. Typicky jde o nezaplacenou daň nebo jinou pokutu než dopravní.
Pravomoc dal celníkům celnický balíček, tedy zákon č. 218/2025 Sb., a platí od 1. 7. 2025. Používat ji začali až od 1. ledna 2026, kdy měli hotovou metodiku a prošli školením. Podle metodiky, kterou celníci používají od 1. ledna 2026, záleží na druhu dluhu a na tom, kolik dlužíte.
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Co dlužíte Co může následovat jen dopravní pokuty sejmutí značek nebo botička dopravní pokuty a k tomu jiný dluh (třeba daň) do 1 000 Kč sejmutí značek nebo botička jiný než dopravní dluh nad 1 000 Kč auto mohou zadržet a odtáhnout
Dopravní pokuty se do této hranice nezapočítávají, rozhoduje jen to, kolik dlužíte jinde.
Hranici si určili celníci sami
Částku 1 000 Kč v zákoně nenajdete, protože § 11f zákona o Celní správě žádné minimum nestanoví. Jde o interní pravidlo z metodické informace Generálního ředitelství cel, podle které celníci postupují od 1. ledna 2026. Zabavovat a odtahovat auto kvůli malému dluhu by stálo víc, než by to státu přineslo. Proto celníci při menším celkovém dluhu u celní a finanční správy auto nezadrží.
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Vyšší dluh tedy auto ohrozit může, odtah ale automatický není. Podle GŘC z prosince 2025 má nástroj mířit hlavně na záměrné neplatiče a celníci ho chtějí použít až tehdy, když mírnější kroky selžou. „[…] aplikovat pravomoc jen v krajních případech, když selžou jiné, méně invazivní kroky,“ uvedla pro ČTK Vladimíra Malovíková, mluvčí Generálního ředitelství cel.
Po zadržení běží krátká lhůta
Samotné zadržení je jen předběžný krok. Pokud úřad, u kterého je dluh vedený, nevydá do prvního pracovního dne po zadržení exekuční příkaz, auto se vrací. Odtah a skladování zaplatí vlastník a celní správa je hradí jen při nezákonném zadržení, například když dluh v tu chvíli vůbec neexistoval.
Odtah má přísná pravidla
Soukromé osobě nemohou celníci auto vzít, když u kontroly sama není. Než k zadržení dojde, musí jí navíc dát šanci dluh hned vyrovnat. Pravidla platná od 1. ledna 2026 připouštějí výjimku jen ve zvlášť odůvodněných případech, třeba u dluhu nad 500 000 Kč nebo u člověka, který žije převážně v cizině. Auto celníci nezadrží ani tehdy, když:
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Kdo dluží jen na dopravních pokutách, o auto nepřijde. Policie i strážníci mu mohou sejmout registrační značky nebo nasadit botičku. Stejně postupují celníci, když u vlastníka najdou pouze dopravní nedoplatky. Policejní hlídce se při lustraci ukážou jen nezaplacené pokuty z dopravy. Celníkům se zobrazí i daně a další dluhy, které eviduje celní nebo finanční správa.
Za nezaplacené dopravní pokuty hrozí řidiči botička nebo sejmutí registračních značek. Ilustrační foto. Zdroj: Erik Mclean / Pexels.
Dluh za pokuty se eviduje u konkrétního člověka, tedy u řidiče nebo provozovatele vozidla. Značky vám proto mohou sejmout i z auta, které máte jen půjčené.
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Po sejmutí značek o nové nežádejte. Taková žádost je přestupek a jízda bez značek je další přestupek, za který hrozí pokuta i zákaz řízení.
Dluh si ověřte dřív než hlídka
Svůj stav zjistíte na cPortálu Celní správy po přihlášení eObčankou nebo identitou NIA, případně osobně na celním úřadě. Vyplatí se to, protože Celní správa už v září 2025 upozorňovala, že řada kontrolovaných o svém dluhu vůbec nevěděla a zaplatila ho až na místě.
Když vás hlídka zastaví, můžete dluh uhradit hotově nebo kartou přes terminál, který celníci vozí s sebou. Dopravní nedoplatek za vás může zaplatit i někdo jiný. Platba se v databázi neprojeví hned, proto potvrzení o úhradě vozte v autě, abyste ho mohli při další kontrole ukázat.
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Zdroje: https://celnisprava.gov.cz/cz/Metodika/MI-2025-206.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-17, https://mf.gov.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/dane/informace-financni-a-celni-spravy/2025/neplaticum-pokut-a-dani-muze-celni-sprava-od-cerve-62147, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-celni-sprava-muze-neplaticum-od-ledna-zadrzet-movite-veci-treba-auto-293287, https://celnisprava.gov.cz/cz/Metodika/MI-2025-014.pdf, https://mv.gov.cz/nezaplatit-se-nevyplaci, https://policie.gov.cz/clanek/zadrzeni-registracnich-znacek-za-nedoplatky.aspx, https://www.kurzy.cz/tema/10102519.html, https://www.dauc.cz/aktuality/1587/odebrani-znacky-jako-efektivni-nastroj-vyberu-nedoplatku, https://www.dauc.cz/clanky/16921/zadrzeni-veci-celni-spravou-cr-za-ucelem-uhrazeni-nedoplatku, https://www.auto.cz/celnici-mohou-zabavit-vase-auto-staci-dluzit-1000-kc-161354