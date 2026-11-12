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Evropské peníze pomáhají regionům. V Hradci usnadní cestu k vlakům

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Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto rozdíly zmírňovat. Peníze z evropských fondů proto směřují například do dopravy, školství, zdravotnictví nebo podpory podnikání. Podívejte se, co může být takovým příkladem.
Evropské peníze pomáhají regionům. V Hradci usnadní cestu k vlakům

Evropské peníze pomáhají regionům. V Hradci usnadní cestu k vlakům

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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