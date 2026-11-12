Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Doma dostal pořádný kartáč, pak se přidala známá herečka. Jitka Čvančarová se s Macinkou nemazala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Petr Macinka si svým výrokem o ruských hokejistkách pořádně zavařil. Označení „mužatky“ vyvolalo vlnu kritiky. Jeho slova nenechala chladnou ani Jitku Čvančarovou. Ta mu poslala ostrý vzkaz.
Fotografie Jitky Čvančarové a Petra Macinky

Fotografie Jitky Čvančarové a Petra Macinky

Zdroj: Foto: NextFoto, Jitka Čvančarová a Petr Macinka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:24

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Macinkova omluva ještě nestačila utichnout: Miloš Zeman však už přišel s vlastní poznámkou o „mužatkách“
Macinkova omluva ještě nestačila utichnout: Miloš Zeman však už přišel s vlastní poznámkou o „mužatkách“
Módní přešlap Evy Pavlové na Pražském hradě: Volba kabátu se ukázala jako osudová chyba
Módní přešlap Evy Pavlové na Pražském hradě: Volba kabátu se ukázala jako osudová chyba

Eva Pavlová se při slavnostním přivítání maďarského prezidentského páru na Pražském hradě předvedla v...

Vědomostní test ze základní školy: Zdánlivě snadné otázky odhalí, komu učivo ještě zůstalo v paměti
Vědomostní test ze základní školy: Zdánlivě snadné otázky odhalí, komu učivo ještě zůstalo v paměti

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří, co vám ze základní školy skutečně zůstalo v hlavě....

Historický kvíz o českých a československých prezidentech: 10 otázek prověří skutečný přehled
Historický kvíz o českých a československých prezidentech: 10 otázek prověří skutečný přehled

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že mají české dějiny v malíku. Otestujte znalosti o...

Test znalostí hlavních měst podle vlajek: Pro lidi s výborným zeměpisným přehledem by 10/10 neměl být problém
Test znalostí hlavních měst podle vlajek: Pro lidi s výborným zeměpisným přehledem by 10/10 neměl být problém

Dnes jsme pro vás připravili kvíz, ve kterém uvidíte vlajky států z celého světa. Vaším úkolem bude...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.