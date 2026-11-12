Doma dostal pořádný kartáč, pak se přidala známá herečka. Jitka Čvančarová se s Macinkou nemazala

Petr Macinka si svým výrokem o ruských hokejistkách pořádně zavařil. Označení „mužatky“ vyvolalo vlnu kritiky. Jeho slova nenechala chladnou ani Jitku Čvančarovou. Ta mu poslala ostrý vzkaz.
Ministr zahraničí Petr Macinka si svým posledním televizním vystoupením pořádně zavařil. Když mluvil o ruských hokejistkách, označil je za „mužatky“ a zároveň prohlásil, že hokej považuje za mužský sport. Jeho slova vyvolala vlnu nevole nejen mezi sportovkyněmi, ale také mezi známými osobnostmi. V naší redakci In-Lifestyle nás zaujalo především to, jak ostře se do ministra pustila herečka Jitka Čvančarová. Ta mu rozhodně nic nedarovala. A nebyla zdaleka jediná, komu došla trpělivost.
Macinka se omluvil, doma prý dostal pořádný kartáč
Celá kauza odstartovala v nedělním vysílání Partie Terezie Tománkové, kde se debatovalo o možném návratu ruských hokejistů a hokejistek na mezinárodní turnaje. Macinka při té příležitosti prohlásil, že lední hokej považuje za mužský sport, a v souvislosti s ruskými hráčkami použil označení „mužatky“. Jeho slova okamžitě vyvolala ostré reakce. Přímo ve studiu se ohradil poslanec Jan Lipavský, který ministrovy výroky označil za nechutné šovinistické řeči. Kritika přišla také přímo z hokejového prostředí. Hokejista Martin Nečas nechápal, jak něco takového může ministr říct, a proti jeho slovům se ohradily i české reprezentantky. Kapitánka Aneta Tejralová připomněla, kolik práce a úsilí ženskému hokeji věnují.
Macinka nakonec uznal, že svá slova přehnal, a v pondělí se za ně na tiskové konferenci omluvil. Záběr pak sdílel i na svém Facebooku. Přiznal, že jeho vyjádření bylo nevhodné a že ho celá situace mrzí. Telefonicky se spojil také s generální manažerkou českého ženského hokejového týmu, aby se jejím prostřednictvím omluvil hráčkám. Ministr zároveň prozradil, že pořádný rozhovor si vyslechl i doma od manželky. Ta mu údajně připomněla, že až jejich dcera povyroste a bude-li chtít hrát hokej, zapíše ji do týmu a právě tatínek ji bude pravidelně vozit na tréninky. Bylo mu tedy dáno jasně najevo, že ženský hokej má případné místo i v jeho vlastní rodině.
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Čvančarová ministrovi nic nedarovala. Mluví o nabubřelém egu
O poznámce se dozvěděla také herečka Jitka Čvančarová. A rozhodně si nebrala servítky, protože v rozhovoru pro deník Super zdůraznila, že by ministrovi nerada věnovala prostor a zmiňovala ješitnost, absenci sebereflexe i nabubřelé ego. „Ten člověk nás má něco naučit. Možná nás má naučit větší sebeúctě, abychom se uměli ozvat a jasně vymezit,“ myslí si Čvančarová. Herečka ovšem nezůstala pouze u kritiky ministra. Obrátila se také na muže a vyzvala je, aby se žen zastali. „Muži, máte prostor. Udělejte to hlasitě, s úctou a laskavostí vůči ženám, o kterých byla řeč,“ vzkázala.
A jak se ukázalo, podobný názor má i řada našich čtenářů. V naší redakci jsme uspořádali e-mailovou anketu, ve které jsme se ptali, jak lidé hodnotí výrok Jitky Čvančarové na adresu ministra Macinky. Rozeslali jsme celkem 325 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpět se nám vrátilo 71 odpovědí, 60 patřilo ženám a 11 mužům. Většina respondentů (64 odpovědí) s herečkou souhlasila a pod její slova by se klidně podepsala. Našli se ale také tací, kterým přišlo zbytečné celou věc tolik rozebírat (celkem 3), a další 4 považují slova Čvančarové za příliš urážlivá. Vybrali jsme zde i několik konkrétních názorů našich čtenářů:
„Čvančarová má pravdu, pan Macinka si nevidí do úst. Přitom ministr zahraničí by měl ze své pozice reprezentovat naši zemi a trochu si hlídat, co z těch úst teda vypouští.“ – Lucie S.
„Mně se líbila ta část nebo ten její pohled, že nás mají lidé jako P. M. něco naučit. To je skvělý přístup. Jen se kvůli nim rozčilovat neřeší vůbec nic, je potřeba dát jasně najevo, co ještě ano a co už ne.“ – Monika V.
„Já v tom žádnou tragédii nevidím. Čvančarová si něco myslí, Macinka si něco myslí, no a oba to říkají tak říkajíc na plnou hu*u. Ty doby, kdy se nesměl říct názor, už snad máme za sebou.“ – Jaroslav S.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Petr Macinka to schytává ze všech stran. Po manželce mu vyčinila i Jitka Čvančarová byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.