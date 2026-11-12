Black Friday láká na slevy 70 %. Ve skutečnosti ale můžete ušetřit jen 10 %. Rozhoduje jeden důležitý údaj

Vysoká sleva vypadá jako skvělý úlovek. Jenže záleží na tom, z jaké částky ji obchodník počítá. Před Black Friday se proto vyplatí věnovat pozornost i drobnému údaji o nejnižší ceně před zlevněním. Může ukázat, že úspora je mnohem menší, než tvrdí reklama.
Ani správně vypočítaná sleva přitom nezaručuje nejlevnější nákup. Stejný výrobek může jiný obchod prodávat výhodněji i bez akce. Připravila jsem několik jednoduchých příkladů, na kterých je dobře vidět, proč samotná procenta nestačí.
Kterou cenu na cedulce hledat
Při oznámení slevy z ceny výrobku má prodejce
zpravidla uvést také nejnižší cenu, za kterou jej nabízel a prodával během 30 dnů před zlevněním. Platí to pro e-shopy i kamenné obchody. Ministerstvo obchodu a průmyslu upozorňuje, že rozhodující je historie ceny u daného prodejce, nikoli průměr trhu nebo částka doporučená výrobcem. Účtenku je dobré zkontrolovat hned po nákupu. Ověřte, že naúčtovaná cena odpovídá nabídce, a případný rozdíl řešte s prodejcem. Foto: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek
Česká obchodní inspekce (ČOI) ve svém přehledu výslovně
uvádí:
„Výše slevy musí být odvozena od nejnižší ceny.“
Nestačí tedy příslušný údaj někam připsat a velká procenta vypočítat z jiné, vyšší částky.
Ze 70 % může zbýt deset
Představme si sluchátka, která obchod v předchozích 30 dnech prodával nejlevněji za 1 000 Kč. Před novou akcí cenu zvýšil na 3 000 Kč a nyní nabízí výrobek za 900 Kč.
Rozdíl mezi třemi tisíci a devíti sty korunami opravdu odpovídá 70 %. Jenže oproti nejnižší ceně před akcí zákazník
ušetří pouze stokorunu, tedy 10 %. Jako 70% zlevnění vlastní předchozí nabídky by proto obchod takovou akci prezentovat neměl.
Typ výrobku Dřívější vyšší cena Nejnižší cena v 30 dnech před akcí Cena v nové akci Sleva oproti nejnižší ceně Sluchátka 3 000 Kč 1 000 Kč 900 Kč 10 % Kávovar 10 000 Kč 8 000 Kč 6 000 Kč 25 % Kabát 2 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 50 % Modelové příklady. Ceny jsou smyšlené a nepopisují nabídku konkrétních obchodů. Zdroj: Kapitalio.cz
U kávovaru by sleva vypočítaná z deseti tisíc vypadala jako 40%. Proti předchozímu minimu osmi tisíc ale představuje čtvrtinu ceny. U kabátu obě výchozí částky splývají a 50% sleva odpovídá výpočtu.
Pozor na srovnání s doporučenou cenou
Další zmatek může způsobit
doporučená maloobchodní cena výrobce. Ta sama o sobě nedokládá, že za ni obchod výrobek před akcí skutečně prodával. Srovnání s doporučenou cenou není automaticky zakázané. Musí však být srozumitelné a zákazník si je nesmí splést se zlevněním předchozí ceny obchodu. U zlevněného oblečení sledujte také cenovou historii. Vysoká přeškrtnutá částka nemusí být nejnižší cenou, za kterou obchod výrobek nabízel před akcí. Foto: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek
Pokud má být
rozdíl proti doporučené ceně hlavním důvodem, proč si něco pořídit, chtěla bych nejdřív vědět, kolik stejná věc stojí jinde. Podobné triky při prezentaci slev stojí za pozornost i mimo listopadové výprodeje. Při postupném zlevňování platí výjimka
Ne každá zdánlivá nesrovnalost znamená chybu. Pokud obchod slevu nepřerušeně prohlubuje, může vycházet
z nejnižší ceny během posledních 30 dnů před první slevou.
Kabát s takovou výchozí cenou 2 000 Kč tedy může nejprve zlevnit na 1 600 Kč a následně na 1 000 Kč. Při splnění uvedených podmínek lze druhou nabídku označit jako 50% slevu. Pokud by se ale cena mezi akcemi vrátila nahoru, tento postup uplatnit nelze.
I poctivá sleva může vyjít dráž
Vezměme jiný modelový příklad. Jeden obchod prodával vysavač nejlevněji za 6 000 Kč a nyní jej nabízí za 3 000 Kč. Padesátiprocentní sleva tedy sedí. Druhý obchod má totožný model za 2 800 Kč
bez slevového poutače. Při stejných podmínkách a nákladech na dopravu vyjde druhá nabídka o dvě stovky levněji.
Za dobrou koupi proto považuji hlavně věc, kterou potřebuji a která obstojí ve srovnání s ostatními nabídkami. U dárku koupeného
jen kvůli výrazné slevě se snadno stane, že člověk dodatečně hledá, komu by ho vlastně dal. Ani poctivě vypočítaná sleva nemusí být nejlevnější nabídkou. Před objednáním porovnejte cenu stejného modelu u více prodejců a připočtěte dopravu. Foto: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek Co si zkontrolovat před Black Friday
Před objednáním dražšího výrobku pomůže
krátký seznam: Zapište si přesný model a cenu už před nákupem. U elektroniky může podobný název skrývat jinou výbavu. Najděte nejnižší cenu před slevou. U běžné nové akce porovnávejte s minimem za předchozích 30 dnů. Spočítejte rozdíl v korunách. Stokoruna úspory zůstane stokorunou, i když reklama působí velkolepě. Porovnejte celkovou cenu u více prodejců. Přičtěte dopravu a případné další poplatky. Přečtěte podmínky nabídky. Sleva může vyžadovat kód, aplikaci, členství nebo nákup více kusů. Prověřte také obchod. U neznámého prodejce se hodí vědět, jak poznat rizikové e-shopy.
Srovnávání cen, nákupní seznam a kontrolu podmínek doporučuje také Česká obchodní inspekce (ČOI). Pozornost se vyplatí i při placení. Jan Štěpánek z ČOI
připomněl:
„Platí cena uvedená u výrobku. Případné nesrovnalosti by měli řešit s prodávajícím.“ Co vás při nákupu může překvapit 1) Musí být údaj o předchozí ceně i u nového výrobku?
Pokud jej obchod prodává kratší dobu než 30 dnů a oznamuje slevu, uvádí nejnižší cenu od začátku jeho prodeje do zlevnění.
2) Obejde obchod pravidlo veřejným slevovým kódem?
Obecně oznamované kódy dostupné všem ani krátkodobé akce pro všechny členy široce přístupného klubu nejsou automatickou výjimkou.
3) Platí 30denní pravidlo úplně na všechno?
Nevztahuje se na služby ani na výrobky podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby.
4) Kam se obrátit, když sleva nesedí?
Uložte si nabídku, datum a cenové údaje a požádejte obchod o vysvětlení. Podezření na porušení pravidel lze oznámit
České obchodní inspekci. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mpo.gov.cz, coi.gov.cz, europa.eu