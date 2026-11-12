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Barokní zahrady pod Pražským hradem obnovili podle papírového modelu z roku 1826. Langweilova maketa zachytila i zmizelé terasy

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Antonín Langweil začal v roce 1826 slepovat Prahu z papíru. O více než 160 let později podle jeho makety památkáři skládali zpět zahrady pod Hradem.
Barokní zahrady pod Pražským hradem obnovili podle papírového modelu z roku 1826. Langweilova maketa zachytila i zmizelé terasy

Barokní zahrady pod Pražským hradem obnovili podle papírového modelu z roku 1826. Langweilova maketa zachytila i zmizelé terasy

Zdroj: srub / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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