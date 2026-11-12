Vypínáte na noc topení, abyste ušetřili? Česká studie ukázala úsporu 8 %, u některých domácností to ale může být jinak

Večer stáhnout topení, zalézt pod peřinu a ráno zase zatopit. Zdá se to jako snadný způsob, jak ušetřit. Jenže stejný návyk může v jednom domě snížit spotřebu a v jiném přinést hlavně mrazivá rána. Rozhoduje způsob vytápění, vlastnosti domu i to, jak se jednotlivé místnosti po noci znovu ohřívají.
U běžných radiátorů může být mírný noční útlum užitečný. U tepelného čerpadla nebo podlahového topení zalitého v betonu se ale vyplatí větší opatrnost.
Proč nižší teplota může šetřit peníze
Čím větší je
rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou, tím větší jsou za jinak stejných podmínek tepelné ztráty. Když tedy necháme vnitřní teplotu na část noci klesnout, množství unikajícího tepla se sníží. Při šetření za topení nezapomínejte na větrání. Výrazné ochlazování místností a hromadění vlhkosti mohou vytvořit podmínky pro vznik plísně. Zdroj: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek
Často slýcháme opačnou radu: topení raději nechat zapnuté stále stejně, protože ranní dohřívání stejně veškerou úsporu spolyká. Tak jednoduché to ale není. Samotná potřeba znovu místnosti ohřát neznamená, že
noční útlum nemůže přinést úsporu. Důležité je také to, s jakou účinností zdroj při dohřívání pracuje.
Vyplatí se přitom
rozlišovat dvě věci. Při útlumu nastavíme nižší požadovanou teplotu a regulace podle potřeby přitápí. Při úplném vypnutí teplotu tímto způsobem ale nehlídáme. Nechat systém zapnutý ovšem neznamená, že musí celou noc dodávat stejný výkon. Česká studie ukázala úsporu kolem 8 %
Zajímavý příklad nabízí výpočtová studie staršího cihlového bytového domu v Brně. Její autoři porovnávali
různé délky a způsoby útlumu, a to před zateplením i po něm. U řízeného útlumu model počítal s udržováním minimální teploty 18 °C.
Docent Ondřej Šikula a Josef Plášek z Vysokého učení technického (VUT) v Brně ve své studii
uvádějí:
„Zavedením například 8h regulovaného útlumu lze pak v původním stavu objektu dosáhnout roční úspory cca 8 %.“
Jde o
výsledek počítačové simulace konkrétního domu. Autoři sami upozorňují, že pro širší zobecnění by bylo potřeba posoudit další budovy, jiné užívání i klimatická data. Osm procent proto nelze vydávat za výsledek, který přinese každé domácnosti stažení radiátoru.
Co by takový pokles znamenal v penězích? Pro představu jsem připravila
jednoduchý modelový přepočet:
Roční výdaj za spotřebovanou energii na vytápění Modelová úspora při snížení spotřeby o 8 % 20 000 Kč 1 600 Kč za rok 30 000 Kč 2 400 Kč za rok 40 000 Kč 3 200 Kč za rok Modelový výpočet při nezměněné ceně energie a účinnosti zdroje. Částky nezahrnují ohřev vody ani pevné platby. Podlahové topení reaguje pomaleji než radiátory
U radiátorů napojených na vlastní kotel může být rozumným začátkem snížení požadované teploty o jeden až dva stupně. Jestli přes den vytápíte na 21 °C, můžete například vyzkoušet noční nastavení 19 °C a sledovat, jak byt reaguje. U radiátorového vytápění lze vyzkoušet mírný noční útlum, například z 21 na 19 °C. Vhodné nastavení závisí i na tom, jak rychle dům vychládá. Zdroj: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek
U dobře zatepleného domu může teplota během noci klesnout jen málo. Výsledek pak bude jiný než ve starší stavbě, která chladne rychleji. Rozhoduje také schopnost stěn a stropů udržet teplo.
Zvláštní případ představuje
teplovodní podlahové topení v silné betonové vrstvě. Po snížení nastavení podlaha ještě dlouho předává teplo do místnosti. Když později vychladne, potřebuje zase čas na prohřátí. Výrazné změny několikrát denně tak mohou přinést nepohodlí a jen malý přínos. Konkrétní režim je proto vhodné přizpůsobit konstrukci podlahy a regulaci. Tepelné čerpadlo potřebuje pozvolnější změny
U tepelného čerpadla nestačí sledovat pouze to, kolik tepla dům potřebuje. Podstatná je také spotřeba elektřiny na jeho dodání.
Kanadský úřad Natural Resources Canada
upozorňuje, že po větším poklesu pokojové teploty nemusí čerpadlo zvládnout rychlý návrat na požadovanou hodnotu samo. Podle zapojení a nastavení se může přidat pomocné elektrické vytápění, které očekávanou úsporu zmenší. Současně úřad popisuje regulace, které návrat na denní teplotu řídí tak, aby pomocný dohřev omezily.
Z toho neplyne zákaz nočního útlumu pro všechna tepelná čerpadla.
Vhodné nastavení závisí na konkrétním zařízení a jeho řízení. Začala bych proto doporučením výrobce a malou změnou požadované teploty. Pokud systém po útlumu pravidelně potřebuje pomocný dohřev, stojí za to nastavení upravit s technikem. V bytě nerozhoduje jen poloha hlavice
V bytovém domě s centrálním vytápěním ovládáte hlavicí především
odběr svého radiátoru. O provozu společného zdroje nebo dodávce tepla pro celý dům zpravidla nerozhodujete. U podlahového topení v silné betonové vrstvě se změna nastavení projeví se zpožděním. Výrazný noční útlum proto nemusí přinést velkou úsporu. Zdroj: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek
Také
vyúčtování má vlastní pravidla. Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětluje, že náklady se rozdělují na základní složku podle započitatelné podlahové plochy a spotřební složku podle náměrů s příslušnými úpravami. O 8 % méně odebraného tepla proto automaticky neznamená o 8 % nižší celé vyúčtování. Vedle teploměru sledujte i vlhkost
Při hledání úspor bych se nesoustředila jen na ranní teplotu. Důležité je také to, co se děje kolem oken, v rozích a za nábytkem. Výrazné ochlazování a omezené větrání mohou vytvořit
podmínky pro vznik plísně v bytě.
Odborník na kvalitu ovzduší Bohumil Kotlík v upozornění zveřejněném na webu Státního zdravotního ústavu
uvedl:
„Při významném snížení teploty vzduchu v místnosti může docházet ke zvýšené kondenzaci vzdušné vlhkosti a tím i ke vzniku plísní na stěnách uvnitř budov.“
Pokud se po změně režimu začnou pravidelně rosit okna nebo vlhnout chladné kouty,
je potřeba řešit teplotu i větrání. Další snížení teploty by mohlo problém jen zhoršit.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, tzb-info.cz, canada.ca, mmr.gov.cz, szu.gov.cz, vermont.gov, cezakademie.cz