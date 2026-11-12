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Vypínáte na noc topení, abyste ušetřili? Česká studie ukázala úsporu 8 %, u některých domácností to ale může být jinak

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Večer stáhnout topení, zalézt pod peřinu a ráno zase zatopit. Zdá se to jako snadný způsob, jak ušetřit. Jenže stejný návyk může v jednom domě snížit spotřebu a v jiném přinést hlavně mrazivá rána. Rozhoduje způsob vytápění, vlastnosti domu i to, jak se jednotlivé místnosti po noci znovu ohřívají.
Vypínat topení na noc, nebo ho nechat běžet? Rozhoduje typ vytápění a rozdíl může být v tisících korun

Vypínat topení na noc, nebo ho nechat běžet? Rozhoduje typ vytápění a rozdíl může být v tisících korun

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 04:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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