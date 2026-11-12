Z klasické chalupy vytvořili prosklený dům plný světla. Stavba v Jizerkách elegantně spojuje dva světy

Skleněná chalupa stojí v Horním Polubném v Libereckém kraji, nedaleko známé osady Jizerka. Projekt připravil liberecký
ateliér Mjölk, jehož architekti Jan Mach, Lukáš Holub a Jan Vondrák se rozhodli zachovat co nejvíce z původní stavby. Ta vznikla před více než stoletím z materiálů, které poskytla sama okolní krajina. Základem bylo smrkové dřevo a žula. Chalupa z přední strany | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice) Původní kůlna ustoupila sklu
Největší proměna se odehrála na místě původní kůlny. Tam vznikla prosklená přístavba s lehkou konstrukcí a velkými skleněnými plochami. Uvnitř se nachází prostorný obývací prostor propojený s kuchyní. Díky průhledným stěnám zůstává interiér v neustálém kontaktu s okolní loukou a přírodou.
Zvláštní vychytávkou je strop obložený lesklou mosazí. Odráží světlo i proměny počasí, takže se vzhled místnosti během dne přirozeně mění. Architekti tím vytvořili prostor, který působí pokaždé trochu jinak.
Obývák je přímo spojen s okolní přírodou. | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice)
Přesto se z domu nevytratila atmosféra původního stavení. Jeho srdcem zůstala stará světnice s pecí a kamny. Právě komín tvoří jakýsi přechod mezi historickou a novou částí. Projdete tradiční místností, minete schodiště a najednou se ocitnete v moderním proskleném obýváku.
Staré trámy, skleněné podlahy a kruhové okno
Proměnou prošlo také horní patro. Architekti zachránili původní šindelovou střechu a staré trámy, které připomínají historii domu. Tam, kde už původní dřevěné podlahy nebylo možné zachovat, nastoupilo sklo. Díky němu vznikají nečekané průhledy mezi jednotlivými částmi interiéru.
Výrazným prvkem je kruhový světlík, který přivádí do patra denní světlo. V domě jsou celkem čtyři ložnice. Jedna z nich slouží nejen ke spaní, ale také jako dětská herna. Hlavní ložnice má prosklené prvky a díky světlíku získává za tmy zvláštní atmosféru.
Ložnice v podkroví | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice)
Součástí rekonstrukce je také kamenná koupelna vestavěná mezi původní zdi. Architekti nezapomněli ani na odpočinek po výletech a běžkování. Kousek od chalupy proto vznikla nenápadná sauna zapuštěná do terénu, která zvenčí téměř splývá s okolní krajinou.
Rekonstrukce, která nesmazala minulost
Autoři projektu zdůrazňují, že nechtěli starému domu vzít jeho osobitost.
uvádějí v tiskové zprávě. "Zachovali jsme, co jen šlo. To zbylé jsme doplnili novou kvalitou, která se s minulostí nesnaží soutěžit,"
Zachovali nejen původní konstrukce, ale také materiály a detaily, které dávají chalupě její typický horský charakter. Nové vybavení doplnili autorským nábytkem i staršími kusy, které vybrali sami majitelé. Na realizaci se podíleli také místní řemeslníci.
Světnice si zachovává původní atmosféru. | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice)
Skleněná chalupa byla dokončena v roce 2021 a její zastavěná plocha činí 142 metrů čtverečních. Projekt ukazuje, že historické stavení nemusí při rekonstrukci přijít o svou minulost, aby mohlo nabídnout úplně nový způsob bydlení. Někdo dá přednost tradiční roubence, jiného nadchne právě spojení starého dřeva, kamene a velkých skleněných ploch.
V tomto případě se architekti nesnažili vytvořit kopii minulosti ani ji za každou cenu překonat. Nechali oba světy stát vedle sebe. A právě v tom spočívá největší kouzlo celé stavby.
Zdroje článku:
mjolk.cz, designmag.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová