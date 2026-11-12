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Z klasické chalupy vytvořili prosklený dům plný světla. Stavba v Jizerkách elegantně spojuje dva světy

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Z jedné strany vypadá jako obyčejná stará horská chalupa, ze strany opačné jako dílo moderního architekta Více než sto let staré stavení dostalo neobvyklou skleněnou přístavbu, která mu změnila podobu, ale přitom mu neubrala kouzlo.
Z klasické roubenky vytvořili prosklený dům plný světla. Stavba v Jizerkách elegantně spojuje dva světy

Z klasické roubenky vytvořili prosklený dům plný světla. Stavba v Jizerkách elegantně spojuje dva světy

Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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