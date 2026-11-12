Suchá vrstva bez zelené a kompost přes zimu nepracuje. Správný poměr hnědých a zelených složek rozhodne o kvalitě celé várky

Konec října, hrábě opřené o plot a na kompostu nová vrstva listí po kolena. Většina zahrádkářů tím pro letošek končí a čeká, že se zbytek „nějak udělá“. Suché listí ale dodá hlavně uhlík. Bez zelené dusíkaté složky, vlhkosti a vzduchu se v něm mikroorganismy nerozmnoží, hromada se nezahřeje a do zimy vstoupí prakticky nečinná. Odborníci z Cornellovy univerzity doporučují na začátku kompostování poměr uhlíku k dusíku zhruba 30:1 podle hmotnosti. Na zahradě to znamená dva až tři díly hnědého materiálu na jeden díl zeleného. Podzimní kompost je zásobník jarní úrody. Kdo teď položí špatný základ, bude v dubnu dohánět čas i dusík.
Proč listí bez dusíku na kompostu jen leží a nehřeje
Rozklad pohánějí bakterie a houby. Uhlík jim slouží jako energie, dusík potřebují k růstu a množení. Listí, sláma, piliny nebo kůra mají uhlíku nadbytek a hromadě dodají strukturu, mikroorganismy z nich ale velkou populaci nevybudují. Málo mikrobů znamená málo tepla. Hromada zůstane chladná a rozklad se vleče.
Vědecké ukotvení nabízí
Cornell Composting: ideální vstupní poměr C:N se pohybuje kolem 30:1. Marylandská univerzita připouští rozpětí od 25:1 do 40:1. Suché javorové nebo dubové listí přitom tuto hranici překračuje mnohonásobně.
Druhou brzdou je sucho. Podle Cornellu se rozklad výrazně zpomalí, jakmile vlhkost klesne pod 35 až 40 procent, a pod 30 procenty se téměř zastaví. Spadané listí na slunci se pod tuto hranici dostane snadno.
Zima přidá třetí faktor. Britská Královská zahradnická společnost RHS uvádí, že se rozklad domácího kompostu v teple zrychluje a přes zimu zpomaluje. Podle nás ale mráz sám o sobě kompost nezastaví. Dobře založená hromada si dokáže část tepla udržet a na jaře se rychle probere. Suchá vrstva listí bez dusíku vstupuje do zimy bez paliva pro mikroby. Probudí se později a bez zásahu zahradníka se bude rozjíždět dlouhé týdny.
Dva až tři kbelíky listí na jeden zelený: poměr, který na zahradě funguje
Laboratorní poměr 30:1 se v praxi převádí na jednodušší pravidla. RHS doporučuje 25 až 50 procent měkkého zeleného materiálu a 50 až 75 procent hnědé dřevnaté složky. Pražská Kokoza radí tři díly hnědého na jeden díl zeleného, Virginia Tech připouští rozpětí od 1:1 do 3:1 podle objemu. Pro podzim, kdy listí přebývá, je nejbezpečnější střed: dva až tři díly hnědé složky na jeden díl zelené. Poměr pak stačí průběžně dolaďovat podle vlhkosti a zápachu.
Co se počítá do které skupiny:
Hnědá uhlíkatá složka: suché listí, sláma, seno, dřevní štěpka, piliny, hobliny, kůra, nalámané větvičky, karton, plata od vajec, ruličky od toaletního papíru. Zelená dusíkatá složka: posekaná tráva, slupky a zbytky ovoce či zeleniny, zbytky úrody, natě, kávová sedlina, čajové lístky, hnůj býložravců.
Barva suroviny někdy klame. Kávová sedlina je tmavě hnědá, a přesto se chová jako dusíkatý materiál. Papír a karton naopak patří k uhlíkatým složkám. Pozor také na trávu. Kokoza doporučuje, aby při větším množství netvořila vrstvu silnější než dva centimetry a vždy se promíchala se štěpkou, jinak slehne do mazlavé placky bez kyslíku.
Zdroj fotografie: Freepik Kde na konci října sehnat zelenou složku a kdy se hodí hnědá popelnice
Trávník se touhle dobou už většinou nesečou a záhony se vyprazdňují. Dusík proto na přelomu října a listopadu dodá hlavně kuchyně a poslední sklizeň. Do kompostu se hodí slupky, ohryzky, spadané či nahnilé ovoce, natě mrkve a celeru, vytrhané odkvetlé letničky nebo měkké části zastřihaných trvalek. Kdo má poblíž chovatele koní, králíků nebo ovcí, získá s hnojem a podestýlkou výtečný zdroj dusíku.
Vařené rostlinné zbytky snese kompost jen v malém množství a zahrabané doprostřed kupy, protože rýže nebo těstoviny lákají hlodavce. Maso, kosti, mléčné výrobky, tuky a oleje patří jinam. Přitahují škůdce, zapáchají a mohou šířit patogeny. Choré rostliny a plevel se semeny raději nechte mimo, pomalý studený kompost je spolehlivě nezničí.
Pro přebytek slouží obecní hnědá nádoba na bioodpad. Obce mají podle zákona zajistit místa pro odkládání bioodpadu nejméně od 1. dubna do 31. října; pravidla, co do nádoby smí, se ovšem liší podle konkrétní obce a zpracovatele. Vlastní kompost má jednu podstatnou výhodu: živiny se vracejí přímo na zahradu a směs si každý namíchá podle potřeby. Svoz zase vyřeší objem, který doma nezpracujete.
Jak podzimní kompost navrstvit, aby zimu přečkal v kondici
Podrobný postup popisuje kompostovací příručka Kokozy, podzimní vrstvení listí pak americká Illinois Extension. Shrnuto do kroků pro jeden víkend:
Základ z hrubšího materiálu. Větvičky nebo hrubá štěpka na dně zajistí odtok vody a přístup vzduchu. Podrcené listí. Přejeďte ho sekačkou nebo drtičem. Menší částice se rozkládají rychleji, totéž platí pro nasekané zbytky úrody. Střídání vrstev. Na 15 až 20 centimetrů hnědého materiálu přijde 2,5 až 5 centimetrů zeleného, případně tenká vrstva zeminy nebo hotového kompostu jako „startér“. Navlhčení. Hmota má připomínat vyždímanou houbu. Po zmáčknutí v pěsti drží pohromadě, ale voda z ní neteče. Promíchání a krytí. Vrstvy na závěr propojte vidlemi a hromadu přikryjte proti podzimním lijákům.
Kuchyňské zbytky během zimy ukládejte pod vrstvu listí, aby nelákaly zvířata. Kompostér patří do polostínu, kde se drží stabilnější teplota i vlhkost, ideálně přímo na zeminu, odkud do něj proniknou žížaly a další půdní organismy. Uzavřený plastový či dřevěný kompostér lépe drží teplo a odradí škůdce. Volná hromada zase pojme víc materiálu a snáz se přehazuje.
Frekvence obracení určuje tempo. Kokoza považuje za minimum dvě přehození ročně, na jaře a na podzim. Podle Virginia Tech vede týdenní obracení k hotovému kompostu za jeden až dva měsíce, měsíční za čtyři až šest měsíců a hromada ponechaná sama sobě potřebuje půl roku až dva roky.
Odměnou za správný poměr je tepelná fáze. Mikroorganismy při ní hromadu zahřejí zhruba na 40 až 60 °C, Kokoza u domácího kompostu uvádí 50 až 70 °C. Rozklad tehdy běží nejrychleji a hynou semena plevelů, larvy much i choroboplodné zárodky. Jak v srpnovém dílu podcastu iReceptář do ucha zmínila Jana Bucharová, opravdu horký kompost si poradí i s plísní. Riziko samovznícení se u běžného zahradního kompostéru prakticky neobjevuje. Hrozí spíš u obřích hromad, které by se zahřály ke 71 °C. Takovou kupu stačí přehodit a navlhčit.
Studený, páchne, nebo čpí: jak poznat chybu v kompostu a opravit ji ještě v listopadu
Kompost o svých potížích dává vědět dost zřetelně. Diagnostiku podle Rutgersovy univerzity a Cornellu shrnuje tabulka:
Příznak Pravděpodobná příčina Zásah Hromada je studená, suchá, nic se neděje Málo zelené složky nebo vody Přidat trávu, kuchyňské zbytky, navlhčit, promíchat Hnilobný zápach, mazlavá hmota Přemokření, nedostatek vzduchu Přehodit, přimíchat suché listí, slámu, štěpku nebo karton Ostrý čpavkový pach Přebytek dusíku Doplnit hnědý materiál, provzdušnit
Špatně založená várka většinou nepřijde nazmar, jen zraje pomaleji, případně zapáchá a ztrácí dusík ve formě amoniaku. Listopad je pro opravu ideální: hromadu lze ještě promíchat, zvlhčit a obohatit o dusík, než přijdou mrazy. Kdo má listí tolik, že ho zelenou složkou nevyváží, může ho uložit zvlášť jako listovku. Zraje déle, ale výsledná listovka je vynikající mulč i přísada do substrátů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková