Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V českých zahradách se vznáší motýl, kterého lidé hlásí jako kolibříka. Křídla mu kmitají 80krát za sekundu díky speciální svalovině

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vznáší se u květu, saje nektar dlouhým sosákem a křídly kmitá 80krát za sekundu. Český „kolibřík“ patří k motýlům a jmenuje se dlouhozobka svízelová.
V českých zahradách se vznáší motýl, kterého lidé hlásí jako kolibříka. Křídla mu kmitají 80krát za sekundu díky speciální svalovině

V českých zahradách se vznáší motýl, kterého lidé hlásí jako kolibříka. Křídla mu kmitají 80krát za sekundu díky speciální svalovině

Zdroj: Picryl
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Falešné majáky v Bassově průlivu naváděly lodě na útesy. Z Britomartru zmizelo zlato za 18 milionů, dodnes leží někde na ostrově
Falešné majáky v Bassově průlivu naváděly lodě na útesy. Z Britomartru zmizelo zlato za 18 milionů, dodnes leží někde na ostrově
Pláže u Tarify mají bílý písek a tyrkysové moře jako Bali. Za barvou stojí míšení atlantského a středomořského proudu na nejužším místě průlivu
Pláže u Tarify mají bílý písek a tyrkysové moře jako Bali. Za barvou stojí míšení atlantského a středomořského proudu na nejužším místě průlivu

Přes deset kilometrů písku, duny, voda v odstínu akvamarínu a Afrika na dohled. Tarifa nabízí exotiku po...

Let JAT 367 explodoval nad severními Čechami v roce 1972. Trosky pokryly kilometry, ale verze o chorvatské bombě má trhliny, které ukazují na armádu
Let JAT 367 explodoval nad severními Čechami v roce 1972. Trosky pokryly kilometry, ale verze o chorvatské bombě má trhliny, které ukazují na armádu

V lednu 1972 se nad Srbskou Kamenicí rozpadl jugoslávský DC-9 a zahynulo 27 lidí. Oficiálně šlo o bombu,...

Australský kopec Gympie má tvar pyramidy a terasy na svazích. Geologové ale ukazují na proces, který je vytvoří i bez lidí
Australský kopec Gympie má tvar pyramidy a terasy na svazích. Geologové ale ukazují na proces, který je vytvoří i bez lidí

Stupňovitý hřbet u australského Gympie platí od roku 1975 za ztracenou pyramidu. Geologové v něm přitom už...

Hrad Ľupča má gotické, renesanční i barokové vrstvy na jednom zdivu. Každý panovník přistavěl, co potřeboval. Teď je celý na prodej
Hrad Ľupča má gotické, renesanční i barokové vrstvy na jednom zdivu. Každý panovník přistavěl, co potřeboval. Teď je celý na prodej

Hrad Ľupča u Banské Bystrice, národní kulturní památka s kořeny ve 13. století, se objevil v prémiové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.