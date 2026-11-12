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Kvíz o Československé televizi za socialismu: Vzpomínky na obrazovky minulého režimu prověří i pravidelné diváky

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Sedmdesátá a osmdesátá léta byla obdobím, kdy se televizor stal neodmyslitelnou součástí československých domácností.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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