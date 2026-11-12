Módní přešlap Evy Pavlové na Pražském hradě: Volba kabátu se ukázala jako osudová chyba

Eva Pavlová se při slavnostním přivítání maďarského prezidentského páru na Pražském hradě předvedla v krásných smaragdově zelených šatech. Její model měl ale jednu slabinu.
Prezidentský pár Petr Pavel a Eva Pavlová přivítal na Pražském hradě maďarského prezidenta Andráse Baku s manželkou Katalin Kövesdi. Slavnostní setkání se odehrálo venku na hradním nádvoří, kde se kvůli chladnému počasí bez teplejší vrstvy oblečení nešlo obejít. První dáma proto sáhla po kabátu, který měl doplnit její elegantní model. Zatímco smaragdově zelené šaty jí opravdu slušely, právě svrchní kousek se tentokrát příliš nepovedl. Na In-Lifestyle nás zajímal nejen názor odbornice, ale i našich čtenářů.
Smaragdová elegance, kterou pokazil výrazný kabát
Eva Pavlová vsadila na dlouhé šaty v krásném smaragdově zeleném odstínu. Lesklý materiál působil slavnostně a barva první dámě lichotila. Outfit doplnila béžovými lodičkami, které k zelené dobře ladily a zbytečně na sebe nestrhávaly pozornost. Vlasy měla upravené do elegantního účesu, který celý vzhled příjemně podtrhl. Samotné šaty tak byly podle nás velmi povedenou volbou a bez problémů by obstály i při takto významné příležitosti. Jenže pak přišel na řadu kabát. Výrazný kostkovaný vzor a objemnější střih celý dojem narušily.
Kabát navíc působil poněkud mohutně a celkové siluetě příliš neprospěl.
„Smaragdově zelené šaty jsou podle mě výbornou volbou. Barva Evě Pavlové sluší, působí slavnostně a elegantně. Bohužel kabát celý dojem trochu pokazil. Jeho výrazný kostkovaný vzor a volnější střih se se šaty příliš nepotkávají a zbytečně na sebe strhávají pozornost. Sáhla bych raději po jednoduchém jednobarevném kabátu s čistými liniemi, který by nechal vyniknout krásné šaty. Takhle spolu jednotlivé kousky příliš neladí,“ zhodnotila outfit naše stylistka Jitka Vostrá.
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Zajímalo nás také, jak outfit první dámy vnímají naši čtenáři. Rozeslali jsme proto 415 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpět se nám vrátilo 84 odpovědí. Do ankety se zapojilo 94 procent žen a 6 procent mužů. Výsledek ukázal, že většina respondentů byla s outfitem spokojená. Celkem 61 lidí označilo vzhled Evy Pavlové za bezchybný. Dalších 18 respondentů by si dokázalo představit něco lepšího a jejich výhrady mířily především ke kabátu. Zbývajících pět hlasujících dalo najevo, že tentokrát se výběr oblečení první dámy nepovedl.
Foto: Tomáš Fongus, Prezident republiky přijal prezidenta Maďarska
Vybrali jsme pár konkrétních názorů našich čtenářů, co na model, který tentokrát vynesla první dáma, říkají.
„Hodnotím ty zelené šaty, které jsou nádherné, Eva Pavlová v téhle barvě vypadá opravdu skvěle. Ale ten kabát je mírně řečeno nelichotivý.“ – Lída T.
„Chápu, že venku byla zima, ale určitě existoval kabát, který by k šatům seděl víc. Tohle vypadá, jako když člověk nestíhá a šáhne po první věci ve skříni, co je po ruce.“ – Zdena F.
„Mně se líbí, že se nebojí výrazných kousků. Ne každý outfit musí být dokonale sladěný, důležité je, že působí osobitě.“ – Zuzana M.
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Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek
Eva Pavlová podle módní stylistky tentokrát přestřelila. Dojem z krásných zelených šatů pokazil nevhodný kabát byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.