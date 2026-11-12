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Na jídlo přešla chuť. Inspektoři zavřeli kuchyň pražské restaurace kvůli plísním a trusu

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Nabízeli svatomartinskou husu, místo pečení se ale museli v pražské restauraci U Bukačů museli dát do úklidu. Inspektoři tam totiž při kontrole objevili černou plíseň, myší bobky, špínu i rez.
Na jídlo přešla chuť. Inspektoři zavřeli kuchyň pražské restaurace kvůli plísním a trusu

Na jídlo přešla chuť. Inspektoři zavřeli kuchyň pražské restaurace kvůli plísním a trusu

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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