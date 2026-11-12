Na jídlo přešla chuť. Inspektoři zavřeli kuchyň pražské restaurace kvůli plísním a trusu

Na jídlo přešla chuť. Inspektoři zavřeli kuchyň pražské restaurace kvůli plísním a trusuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na jídlo přešla chuť. Inspektoři zavřeli kuchyň pražské restaurace kvůli plísním a trusuZdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Článek byl publikován 12.11.2026 05:37
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