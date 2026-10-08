Karlovarský kraj spustil web pro přehled akcí v regionu

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Článek byl publikován 08.10.2026 07:00
Radnice městské části Praha 21 podala trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s rozsáhlou...
Hladina Slapské přehrady klesá už přibližně měsíc rychlostí dvaceti centimetrů za den. Příčinou je...
Komunální volby v pátek a sobotu v jižních Čechách doprovází hned šest místních referend. Jejich témata...
Dva případy výroby a distribuce pervitinu řešili letos kriminalisté z Plzeňska. V květnu a na konci září...
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