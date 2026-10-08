Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Karlovarský kraj spustil web pro přehled akcí v regionu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Karlovarský kraj má nový informační portál. Web s názvem Kam na západě shromažďuje na jednom místě přehled kulturních, sportovních a společenských akcí z celého…
pocitac-podnikani-podnikatel

pocitac-podnikani-podnikatel

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Náš REGION
Otec ubitého kojence z Vsetínska půjde na 16 let do vězení
Otec ubitého kojence z Vsetínska půjde na 16 let do vězení
Praha 21 podala trestní oznámení kvůli otravě salmonelou ve školní jídelně
Praha 21 podala trestní oznámení kvůli otravě salmonelou ve školní jídelně

Radnice městské části Praha 21 podala trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s rozsáhlou...

Záchranu škeblí na Slapech komplikuje invazivní mlž
Záchranu škeblí na Slapech komplikuje invazivní mlž

Hladina Slapské přehrady klesá už přibližně měsíc rychlostí dvaceti centimetrů za den. Příčinou je...

Na jihu Čech se o víkendu hlasuje v šesti referendech
Na jihu Čech se o víkendu hlasuje v šesti referendech

Komunální volby v pátek a sobotu v jižních Čechách doprovází hned šest místních referend. Jejich témata...

Policie na Plzeňsku rozbila dvě varny pervitinu, zajistila půl kila drogy a přes 400 tisíc korun
Policie na Plzeňsku rozbila dvě varny pervitinu, zajistila půl kila drogy a přes 400 tisíc korun

Dva případy výroby a distribuce pervitinu řešili letos kriminalisté z Plzeňska. V květnu a na konci září...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.