Zapomenuté funkce mikrovlnky, které šetří čas při vaření

Spotřebič, který nechybí snad v žádné domácnosti. Mikrovlnka nemusí sloužit jen k ohřívání jídla nebo rozmrazování masa. Mnozí však nevyužívají funkce, které má přímo na ovládacím panelu. Některé dokážou urychlit přípravu surovin, jiné usnadní vaření zeleniny nebo pomohou využít zbytky jídla bez zbytečného nádobí. Stačí vědět, po kterých tlačítkách sáhnout a kdy se vyplatí snížit výkon.
Nižší výkon zvládne víc než jen ohřev
Tlačítko pro nastavení výkonu se hodí nejen tehdy, když nechcete jídlo příliš rozpálit. Nižší výkon pomáhá šetrně změkčit máslo, rozpustit čokoládu nebo povolit med, který zkrystalizoval. Čokoládu zahřívejte po krátkých intervalech a vždy ji promíchejte, aby se nepřipálila.
Při změkčování másla zase volte krátké intervaly na nízký výkon. Snadno totiž dojde k tomu, že se část rozpustí, zatímco zbytek zůstane tvrdý. Právě postupné zahřívání ušetří čas, který byste jinak strávili čekáním na změknutí surovin při pokojové teplotě.
Pára urychlí přípravu zeleniny
Brokolice, mrkev nebo cuketa se dají připravit i bez hrnce plného vody. Nakrájenou zeleninu vložte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby, přidejte malé množství vody a přikryjte víkem určeným pro tento způsob ohřevu. Nechte však otvor pro únik páry, pokud jej nádoba vyžaduje.
Doba přípravy závisí na druhu zeleniny, velikosti kousků i výkonu spotřebiče. Začněte kratším časem a podle potřeby pokračujte. Zelenina se tak může připravit během několika minut a odpadne čekání, než začne vařit voda v hrnci. Pozor na páru při odklápění víka, která může způsobit nepříjemné opaření.
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Funkce rozmrazování má své výhody
Automatické rozmrazování často umožňuje zadat hmotnost potraviny, podle které mikrovlnka upraví dobu a výkon. To je praktičtější než dlouhé zahřívání na plný výkon, při němž se okraje mohou začít vařit, zatímco střed zůstává zmrzlý.
Během rozmrazování potravinu podle pokynů spotřebiče otočte nebo oddělte jednotlivé kusy. U masa je důležité po rozmrazení bez prodlení pokračovat v přípravě; nenechávejte je dlouho stát při pokojové teplotě.
Foto: Unsplash
Časovač využijete i mimo ohřívání
Pokud vaše mikrovlnka nabízí samostatný kuchyňský časovač, nemusíte kvůli němu zapínat troubu ani nastavovat mobil. Nastavte si například čas na louhování čaje, vaření vajec v jiném spotřebiči nebo odpočinek těsta. Uvolníte si tak ruce a snížíte riziko, že na něco zapomenete.
Prohlédněte si také návod ke konkrétnímu modelu. Funkce jako automatické programy, postupný ohřev nebo gril se liší podle vybavení. Některé užitečné možnosti se skrývají za tlačítkem označeným symbolem, který běžně přehlížíte. Než příště zapnete mikrovlnku jen na ohřev talíře, vyzkoušejte některou z funkcí, které vám mohou při každodenním vaření ušetřit několik minut.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/clanek/mikrovlnna-trouba-20220222.html
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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