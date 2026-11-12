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Zapomenuté funkce mikrovlnky, které šetří čas při vaření

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Spotřebič, který nechybí snad v žádné domácnosti. Mikrovlnka nemusí sloužit jen k ohřívání jídla nebo rozmrazování masa. Mnozí však nevyužívají funkce, které má přímo na ovládacím panelu. Některé dokážou urychlit přípravu surovin, jiné usnadní vaření zeleniny nebo pomohou využít zbytky jídla bez zbytečného nádobí. Stačí vědět, po kterých tlačítkách sáhnout a kdy se vyplatí snížit výkon.
Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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