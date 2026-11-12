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Vchodové dveře a bazpečnostní třídy. Co znamenají a jakou ochranu nabízejí?

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Při výběru nových vstupních dveří bývá bezpečnost jedním z hlavních kritérií. Zatímco design nebo barvu posoudíme jednoduše, odolnost proti vloupání už na první pohled  poznáme těžko. Na trhu se navíc vyskytují různá označení, která mohou znít obdobně, ale nemusí vyjadřovat totéž. Co tedy bezpečnostní třídy skutečně označují a podle čeho poznat dveře, na které je spoleh?
Vchodové ocelové bezpečnostní dveře NEXT SD111 certifikované ve 4. bezpečnostní třídě s vynikající protihlukovou izolací. Zdroj: NEXT a.s.

Vchodové ocelové bezpečnostní dveře NEXT SD111 certifikované ve 4. bezpečnostní třídě s vynikající protihlukovou izolací. Zdroj: NEXT a.s.

Zdroj: NEXT a.s.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 11:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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