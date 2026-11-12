Vchodové dveře a bazpečnostní třídy. Co znamenají a jakou ochranu nabízejí?

Při výběru nových vstupních dveří bývá bezpečnost jedním z hlavních kritérií. Zatímco design nebo barvu posoudíme jednoduše, odolnost proti vloupání už na první pohled poznáme těžko. Na trhu se navíc vyskytují různá označení, která mohou znít obdobně, ale nemusí vyjadřovat totéž. Co tedy bezpečnostní třídy skutečně označují a podle čeho poznat dveře, na které je spoleh?
Bezpečnost dveří začíná u ověřené certifikace
Pojmenování „bezpečnostní“ v názvu produktu ještě není důkazem odolnosti proti vloupání. Zásadní je pevná konstrukce celého dveřního kompletu a hlavně doložená bezpečnostní třída podle příslušné evropské normy.
Bezpečnostní třídy RC udávají, jakému způsobu pokusu o vloupání výrobek při stanovených zkouškách dokázal odolat. Jejich klasifikaci stanovuje norma ČSN EN 1627, zatímco související normy upravují zkušební postupy. Tato klasifikace se nevztahuje pouze na dveře, ale také například na okna, mříže či okenice. Bezpečnostní třídu celých dveří přitom nelze doložit pouze samotným zámkem nebo vložkou.
,,Rozlišujeme celkem šest bezpečnostních tříd, RC 1 až RC 6, které definují různé stupně odolnosti. Zjednodušeně platí, že čím vyšší číslo, tím náročnějším způsobům napadení má výrobek odolat,” vysvětluje Josef Zimák, odborník a ředitel výrobce bezpečnostních dveří NEXT a zároveň upozorňuje na nekalé praktiky na trhu: „Někteří prodejci lákají zákazníky na vymyšlené třídy jako 2+, 3+ nebo 4+. Nic takového ale podle evropské normy neexistuje. Pokud vám někdo tvrdí, že jsou jeho dveře ‚maximálně bezpečné‘, avšak nedokáže to doložit certifikátem z akreditované zkušebny, raději se takové nabídce vyhněte.” Požadovaný stupeň zabezpečení pak může hrát roli také při sjednávání pojištění nebo řešení pojistné události. Proto je vhodné ověřit si v pojistné smlouvě, jaké zabezpečení vaše pojišťovna vyžaduje.
RC 1 a RC 2: Základní stupně ochrany
RC 1 označuje základní stupeň odolnosti. Při zkouškách se u této bezpečnostní třídy ověřuje především odolnost vůči použití fyzické síly, například kopání nebo nárazům. RC 2 navíc počítá s využitím jednoduchých nástrojů, například kleští. Vhodnost jednotlivých tříd se odvíjí od umístění dveří a míry rizika. RC 1 proto nelze považovat za obecný standard zabezpečení vstupů do bytů.
RC 3: Ochrana odpovídající potřebám mnoha domácností
Bezpečnostní třída RC 3 odpovídá požadavkům na zabezpečení většiny domácností.
NEXT SD101, nejprodávanější vstupní dveře do bytů, certifikované ve 3. bezpečnostní třídě s vynikající protihlukovou izolací. Foto: NEXT a.s.
„Třetí bezpečnostní třída je pro většinu běžných bytů rozumnou volbou. Při normované zkoušce musí dveře odolávat aktivnímu pokusu o překonání předepsaným ručním nářadím po dobu pěti minut. Například náš model NEXT SD101 je certifikovaný ve 3. bezpečnostní třídě a má také certifikaci požární odolnosti. Nabízí rovněž zvukovou a tepelnou izolaci, takže kromě bezpečí přispívá i k většímu komfortu bydlení ,“ říká Josef Zimák, ředitel výrobce bezpečnostních dveří NEXT.
RC 4: Pro objekty s vyššími nároky na zabezpečení
NEXT SD111, certifikované ve 4. bezpečnostní třídě jsou nejbezpečnější rešení pro byty i komerční prostory. Foto NEXT a.s.
RC 4 se vyznačuje velmi vysokou odolností proti vloupání. Při zkouškách se simuluje situace, kdy se pachatel pokouší dveře překonat za použití intenzivnějších metod a nástrojů. Tato bezpečnostní třída je proto vhodná pro objekty, u nichž je zabezpečení obzvlášť důležité
„Dveře čtvrté bezpečnostní třídy – jako je například náš certifikovaný model NEXT SD 111 – odolají i pachateli s těžším vybavením, včetně sekery, pily nebo akumulátorového nářadí. Jsou proto vhodnou volbou pro rodinné domy, byty i komerční objekty. Při normované bezpečnostní zkoušce musí odolávat aktivnímu pokusu o překonání po dobu nejméně 10 minut. V běžných podmínkách tak představují dveře této třídy pro pachatele značnou překážku,“ dodává Josef Zimák.
RC 5 a RC 6: Nejvyšší stupně zabezpečení pro specifické prostory
Nejvyšší bezpečnostní třídy RC 5 a RC 6 se v běžné nabídce dveří určených pro domácnosti prakticky nevyskytují. Při zkouškách se u nich počítá s použitím těžkého a výkonného elektrického nářadí. Uplatňují se proto především při zabezpečení vysoce chráněných a specifických prostor, jako jsou průmyslové areály, banky, vojenské základny nebo trezory.
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Odborná montáž je nedílnou součástí bezpečnostních dveří
Při výběru bezpečnostních dveří není rozhodující pouze jejich bezpečnostní třída. Stejně podstatné je vybrat dodavatele, který zajistí profesionální montáž i případný následný servis. Deklarovanou úroveň ochrany totiž zajišťuje pouze správně instalovaný certifikovaný dveřní komplet, jehož součástí je nejen dveřní křídlo, ale také zárubeň, zámek, kování a další konstrukční prvky. Chyby při montáži nebo nedostatečné ukotvení do stavebního otvoru mohou výslednou úroveň zabezpečení výrazně oslabit.
Profesionální montáž bezpečnostních dveří NEXT SD111 do původní zárubně prováděná výhradně kmenovými zaměstnanci NEXT. Foto NEXT a.s.
„U bezpečnostních dveří je důležité nejen jejich správné osazení, ale také kvalitní provedení všech navazujících prací. Proto NEXT zajišťuje montáž proškoleným personálem. Naši montážníci se postarají také o dokončovací práce, úklid a odvoz starých dveří i vzniklého odpadu k ekologické likvidaci. Zákazník tak nemusí řešit jednotlivé kroky samostatně,“ dodává Josef Zimák.
Při investici do zabezpečení svého domova se nespoléhejte pouze na reklamní slogany nebo atraktivní vzhled dveří. Vždy požadujte platnou dokumentaci vztahující se k celému dveřnímu kompletu. Spolehlivou ochranu a s ní i větší klid vám totiž zajistí až správně zvolená bezpečnostní třída v kombinaci s odbornou montáží.
Zdroje info: Autor, Josef Zimák
Vchodové ocelové bezpečnostní dveře NEXT SD111 certifikované ve 4. bezpečnostní třídě s vynikající protihlukovou izolací. Foto: NEXT a.s.
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