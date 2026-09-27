Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Kakaové řezy s krémem, co voní po čerstvě uvařené kávě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kakaové řezy s kávovým krémem z mascarpone a čokoládovou polevou jsou přesně ten typ dezertu, který na stole nevydrží dlouho. Vláčný kakaový korpus, lehký krém s nádechem kávy a lesklá čokoládová poleva. Tohle je kombinace, která funguje pokaždé.
Fotografie ke kakaovým řezům

Fotografie ke kakaovým řezům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Kakaové řezy, které se nedají odmítnout: Vláčný korpus, tmavá poleva a ten charakteristický lom při krájení, který prozradí, že jsou dokonalé
Reklama
Další články z Cooky.cz
Velký kvíz o správné přípravě jídla: Postupy, suroviny i kuchařské triky. Plných 10/10 bodů získají jen opravdoví nadšenci
Velký kvíz o správné přípravě jídla: Postupy, suroviny i kuchařské triky. Plných 10/10 bodů získají jen opravdoví nadšenci
Podzimní švestkový koláč s tvarohovou náplní a máslovou drobenkou
Podzimní švestkový koláč s tvarohovou náplní a máslovou drobenkou

Švestkový koláč s tvarohem a povidly na kynutém těstu se skořicovou drobenkou. Recept, který voní celým...

Lahodné pečené kuře s křupavou kůžičkou jako ze skla: Než ho začnete péct, potřete ho touto 1 přísadou
Lahodné pečené kuře s křupavou kůžičkou jako ze skla: Než ho začnete péct, potřete ho touto 1 přísadou

Zplihlá kůže z kuřete? Chyba není v koření. Stačí jedna věc ze spíže a výsledek vás překvapí, tedy křupavá...

Slané listové těsto s balkánským ajvarem: Recept na křupavé slané mlsání
Slané listové těsto s balkánským ajvarem: Recept na křupavé slané mlsání

Přiznám se, že listové těsto je moje záchrana ve chvílích, kdy se nečekaně ohlásí návštěva a já nemám čas...

Pomazánka z kysaného zelí je svěží a rychlá, hodí se ke snídani i na chlebíčky
Pomazánka z kysaného zelí je svěží a rychlá, hodí se ke snídani i na chlebíčky

Jsou dny, kdy potřebuji udělat něco rychlého na večeři, na návštěvu i do krabičky do práce, a právě tehdy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.