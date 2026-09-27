Kakaové řezy s krémem, co voní po čerstvě uvařené kávě

Ke
jsem dlouho přistupovala dost opatrně. Vybavovala se mi hlavně kakaovým řezům školní varianta: tmavý, trochu suchý plát, chuť skoro žádná a nahoře kakaová poleva, která se při krájení lámala na kusy. Jenže pak mi kamarádka donesla kousek z vlastního plechu. Korpus byl měkký, skoro jako , krém brownies lehký a lehce voněl po kávě. Poleva nahoře se leskla tak, že člověk hned poznal, že to nebude ta stará tvrdá krusta. Od té doby jsem kakaové řezy vzala na milost.
Recept jsem od té doby pekla tolikrát, že u části postupu už sahám spíš po paměti než po poznámkách. Nejvíc záleží na třech věcech:
vejce s cukrem je potřeba opravdu dobře vyšlehat, krém z a smetany musí být pevný, ne řídký, a poleva se lije až na mascarpone vychlazený krém. U té polevy se mimochodem dá pokazit víc, než se zdá.
Můj tip zní: Plech s krémem dejte před polevou aspoň na deset minut do mrazáku, nestačí ho jen tak odložit do lednice. Teplá poleva by krém povolila a nahoře by se místo čisté vrstvy udělal rozmazaný povrch. Na studeném krému se poleva chytne rychle, začne tuhnout, ale pořád ji stihnete stěrkou srovnat. Recept na kakaové řezy s kávovým krémem a čokoládovou polevou
Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny (ideálně přes noc v lednici) Ingredience k přípravě Kakaový korpus 4 celá vejce 200 g krupicového cukru 180 g polohrubé mouky 100 ml mléka 100 ml oleje 20 g kakaa 3/4 sáčku prášku do pečiva Kávový krém 250 g mascarpone 250 ml 33% smetany ke šlehání 50 g moučkového cukru 2 lžičky rozpustné kávy Čokoládová poleva 120 g másla 300 g moučkového cukru 5 lžic mléka 3 lžíce kakaa Postup přípravy vláčných kakaových řezů s kávovým krémem
1. Troubu předehřejte na
175 stupňů. Plech 30×20 cm vymažte tukem a vysypte moukou, nebo ho vyložte pečicím papírem. Papír je v tomhle případě praktičtější, korpus se později líp vytahuje a člověk u toho zbytečně nepoláme rohy.
2. Do mísy robota rozklepněte
4 vejce a začněte je šlehat na střední otáčky. Postupně přisypávejte 200 g krupicového cukru. Šlehejte, dokud směs nezesvětlá a výrazně nenabere objem, počítejte klidně 5 až 8 minut. Tady se nevyplatí spěchat, protože právě vzduch ve vaječné pěně pomůže korpusu k lehčí struktuře. Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Kakaové řezy, které se nedají odmítnout: Vláčný korpus, tmavá poleva a ten charakteristický lom při krájení, který prozradí, že jsou dokonalé
3. V samostatné misce promíchejte
180 g polohrubé mouky, 20 g kakaa a 3/4 sáčku prášku do pečiva. Pokud jsou v kakau nebo mouce hrudky, směs raději prosejte. Zabere to chvilku a v upečeném těstě pak nenarazíte na suchá místa ani tmavé tečky.
4. K našlehané pěně přilijte
100 ml mléka a 100 ml oleje. Přidejte asi třetinu moučné směsi a zapracujte ji stěrkou. Robot už teď raději nepouštějte, pěna by zbytečně spadla. Zbytek sypké směsi přidávejte postupně a míchejte jen tak dlouho, než bude těsto hladké. Zkontrolujte i dno mísy, mouka tam umí zůstat schovaná.
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5. Těsto přelijte na připravený plech a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy. Vložte do vyhřáté trouby a pečte
20 až 25 minut. Pro jistotu zkuste střed špejlí; pokud vyjde suchá, korpus je hotový. Nechte ho úplně vychladnout, nejlépe na mřížce. Teď si připravíme krém
1. Do mísy dejte
250 g mascarpone a 50 g moučkového cukru. Promíchejte stěrkou nebo metlou dohladka, aby v krému nezůstaly viditelné kousky cukru. Přidejte 2 lžičky rozpustné kávy a znovu zapracujte. Káva dodá krému lehce nahořklý tón a s kakaovým korpusem funguje velmi dobře. V malém množství navíc zvýrazní čokoládovou chuť, podobně jako u čokoládových dortů. Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Kakaové řezy, které se nedají odmítnout: Vláčný korpus, tmavá poleva a ten charakteristický lom při krájení, který prozradí, že jsou dokonalé
2. V druhé míse vyšlehejte
250 ml 33% smetany dotuha. Pevná šlehačka je důležitá, protože krém pak po vychlazení drží a neroztéká se. Přesuňte ji k mascarpone a opatrně spojte stěrkou. Hotový krém má být pevný, hladký a lehce lesklý.
3. Krém rozetřete na vychladlý korpus po celé ploše. Plech dejte na
10 minut do mrazáku. Tuhle krátkou pauzu nevynechávejte, studený povrch udělá u polevy opravdu hodně. Chybí nám poslední etapa receptu
1. Na polevu vložte do menšího rendlíku
120 g másla a nechte ho na středním plameni rozpustit. Přilijte 5 lžic mléka, přidejte 3 lžíce kakaa a 300 g moučkového cukru. Míchejte metlou, dokud nebude poleva hladká a lesklá. Pokud se zdá příliš hustá, přidejte ještě lžíci mléka.
2. Plech vytáhněte z mrazáku a teplou polevu hned nalijte na studený krém. Neotálejte, na vychlazeném povrchu začne tuhnout docela rychle. Stěrkou ji rozetřete do rovné vrstvy a plech vraťte do lednice. Nechte zatuhnout nejméně
60 minut, ještě lepší je ale nechat řezy v chladu přes noc. Krájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě, okraje pak budou čistší.
VIDEO Tipy redakce: Kakao do těsta: Vhodné je holandsky zpracované kakao. Má tmavší barvu a méně kyselou chuť než kakao přírodní, takže korpus působí víc čokoládově a nepřechází do nepříjemné hořkosti. Káva v krému: Podle Healthline káva snižuje únavu. Pokud pečete pro děti, kávu vynechte, případně ji nahraďte lžičkou vanilkového extraktu. Konzistence krému zůstane stejná, jen chuť bude jemnější. Poleva příliš tuhá: Nejčastěji se to stane, když směs chvíli stojí. Vraťte ji na mírný plamen, přidávejte mléko po lžičkách a míchejte. Po chvíli znovu povolí a získá lesk. Variace: Místo kávového krému můžete do mascarpone přidat lžičku skořice nebo trochu pomerančové kůry. Postup zůstane stejný, výsledná chuť se ale výrazně změní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Dvě v troubě