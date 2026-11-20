není jídlo na půl hodiny, kdy se jedním okem sleduje hrnec a druhým mobil. Tady se poctivost pozná rychle. Vaření zabere kus dne, nádobí přibude a kuchyní se chvíli line spíš Domácí tlačenka realita než zabijačková vůně koláčů. Když se ale všechno povede, odpočívá v lednici pořádný kus klasiky. Kupovaná tlačenka bývá často nevýrazná, někdy až unavená. Doma si člověk ohlídá maso, česnek, pepř i rosol tak, aby to celé drželo pohromadě a chutnalo, jak má.
Tlačenka patří mezi tradiční masné výrobky české a středoevropské kuchyně, nejvíc si ji lidé spojují se zabijačkou. Wikipedie ji popisuje jako výrobek z vařených částí a drobů, které po vychladnutí drží díky vepřového masa přirozené rosolovitosti. U domácí výroby se ale nakonec rozhoduje hlavně u hrnce s dobře uvařenými kůžemi a nožičkami. Ty udělají pojivo, bez kterého se člověk nikam pořádně nedostane. Nikdy je nevyndávejte, dokud jsou ještě tuhé. Správně mají být tak měkké, že se skoro rozpadají pod prsty. Jinak bude tlačenka nejistá, na řezu rozpadavá a radosti moc nepřinese.
Druhá věc je
. vývar Nalévat ho s rozumem. Směs má být šťavnatá, vláčná, ale ne rozředěná jako polévka po neděli. A pak je tu drobnost, která se doma snadno odflákne: při chladnutí tlačenku obracejte. Ano, je to trochu otrava. Jenže maso, tuk i rosol se díky tomu rozloží líp a po rozkrojení nevypadá šiška tak, že všechno dobré ujelo na jednu stranu. Recept na poctivou domácí tlačenku
Doba přípravy: 4 hodiny + chlazení přes noc Co potřebujeme Z čeho se dělá masová směs 1,5 kg vepřového kolena 1 kg vepřové hlavy nebo podhrdlí 2 ks vepřových nožiček 500 g vepřových kůží Na dochucení na 1 kg směsi i s vývarem 18 až 20 g soli 2 až 3 g mletého černého pepře 0,5 g mletého nového koření 0,5 až 1 g majoránky 3 až 5 g třeného česneku Dokončení 150 až 200 ml teplého vývaru na 1 kg masové směsi podle potřeby tlačenkové obaly nebo širší střeva 1 ks řeznického provázku Postup přípravy tradiční domácí tlačenky
1. Do pořádně velkého hrnce dejte
vepřové kůže a nožičky, zalijte studenou vodou a vařte doměkka. Reálně počítejte asi se 2 až 3 hodinami. Právě tady vzniká základní pojivo, které později rozhodne, jestli tlačenka bude pevná, nebo jen tak tak držet tvar.
2. V druhém hrnci uvařte
koleno a vepřovou hlavu nebo podhrdlí. Maso musí změknout, ale nemá se rozpadat na vlákna. Později se bude krájet, takže je potřeba, aby si aspoň trochu drželo tvar.
3. Uvařené maso nechte krátce zchladnout, oberte od kostí a roztřiďte.
Libové maso krájejte na větší kostky, zhruba 2 × 2 cm. Tučnější části mohou být menší, v hotové tlačence se pak lépe rozloží.
4.
Kůže a obrané části z nožiček umelte najemno, případně je rozmixujte s trochou vývaru. Na pohled to není zrovna slavnostní fáze receptu, spíš naopak, ale bez ní se tlačenka nespojí tak, jak má.
5. Ve velké míse smíchejte nakrájené
maso s mletými kůžemi. Přilijte teplý vývar, přibližně 15 až 20 % hmotnosti směsi, a dochuťte solí, pepřem, novým kořením, majoránkou a česnekem.
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6. Měla by být o něco výraznější, než jakou ji chcete mít nakonec na talíři. Po vychlazení se chuť ztlumí, takže trochu razantnější sůl a koření jsou v pořádku. Jen s tím nezacházet za hranu.
7. Hotovou směsí naplňte
tlačenkové obaly, dobře je zavažte a vložte do vody ohřáté na 80 až 85 °C. Táhněte zvolna 1,5 až 2 hodiny. Prudký var tady nemá co dělat, obal by mohl snadno prasknout.
8. Když se uvnitř objeví vzduchové bubliny, opatrně obal propíchněte jehlou. Po dovaření tlačenku opláchněte vlažnou vodou, položte na rovnou plochu a během chladnutí ji každých
20 až 30 minut otočte. Pak ji přesuňte do lednice a nechte přes noc v klidu ztuhnout. Foto: Cooky.cz, Česká klasika, co se netváří nóbl, ale chutná královsky: Domácí tlačenka krok za krokem
TIP: Kdo má rád výraznější zabijačkovou chuť, může do směsi přidat špetku drceného kmínu. Není to povinné, ale k tlačence sedí dobře. Často kladené otázky o domácí tlačence
Dá se udělat i bez vepřové hlavy?
Ano, jde to. Místo hlavy použijte podhrdlí, lalok nebo tučnější plecko. Jen počítejte s tím, že chuť i vzhled řezu budou trochu jiné.
Proč tlačenka neztuhla?
Nejčastěji chyběly
kůže, nožičky nebo se do směsi nalilo moc řídkého vývaru. Chyba může být i v tom, že kůže nebyly dost uvařené a nepustily potřebné množství želatiny.
Jak dlouho vydrží v lednici?
Dobře vychlazená domácí tlačenka obvykle vydrží 3 až 5 dní. Mějte ji zabalenou a krájejte čistým nožem. U podobných masných výrobků se tahle opatrnost vyplatí.
Čím ji podávat?
Nejosvědčenější kombinace je
cibule, ocet a chleba. Dobře funguje také čerstvě mletý pepř navrch a kyselá okurka vedle. Víc bych k tomu zbytečně nepřidával.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie