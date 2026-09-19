Bleskové řezy s vaječným likérem a mascarpone: Potěší ke kávě i při slavnostní příležitosti a rozplývají se na jazyku

Vypadají skoro jako řezy na sváteční stůl, přitom se do nich dá pustit i v obyčejnou sobotu. Hodí se ve chvíli, kdy je chuť na krémový moučník, ale ne na něco těžkého a přeslazeného. Spodek tvoří jednoduché olejové těsto, na něm je vařený krém z mléka, Zlatého klasu a vaječného likéru, navrch přijde jemnější vrstva s mascarpone. Praktická věc navíc? Řezy se dají udělat předem. Druhý den jim to většinou jen prospěje.
Tenhle moučník si nehraje na velký dort, ale po nedělním obědě mizí překvapivě rychle. U řezů s
je příjemné hlavně to, že nejsou zbytečně složité. Korpus je obyčejný, krém se vaří z vaječným likérem 750 ml mléka, 3 balení Zlatého klasu a 200 ml vaječného likéru, nahoru se vyšlehá mascarpone se šlehačkou. Žádné půldenní hlídání u kuchyňské linky.
Můj tip zní: Nechat je být a nekrájet hned, i když to láká. Tyhle řezy potřebují lednici, aspoň několik hodin, ideálně přes noc. Pak se nůž netopí v měkkém krému, vrstvy se usadí a na talířku to celé vypadá o dost líp. Řezy s vaječným likérem mají víc podob, než se zdá
Myslet se dá i na
bezlepkovou variantu, stačí sáhnout po univerzální směsi na pečení. Hodí se to hlavně tehdy, když se peče pro širší rodinu nebo návštěvu a recept se musí trochu přizpůsobit. Základ ale zůstává stejný: vaječný likér krému dodá plnější chuť, vanilkový tón a s kakaovým korpusem si rozumí velmi přirozeně. Recept na domácí řezy s vaječným likérem
Počet porcí: zhruba 20 až 24 řezů Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na těsto 4 vejce 190 g moučkového cukru 100 ml oleje 100 ml mléka 200 g hladké mouky 1 balení prášku do pečiva Z čeho vyrobit krém č. 1 750 ml mléka 3 balení Zlatého klasu 200 ml vaječného likéru 250 g obyčejného másla 5 lžíce moučkového cukru A z čeho krém č. 2 500 g mascarpone 200 ml smetany ke šlehání 3 lžíce moučkového cukru 1 balení vanilkového cukru 2 lžíce Creme Olé bez vaření s vanilkovou příchutí Postup přípravy lahodných řezů s vaječným likérem
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Vezměte větší plech a vyložte ho pečicím papírem. U těchto řezů se mi nejlépe osvědčil klasický nižší plech; hotový moučník se z něj pak dobře krájí na menší kostky.
2. Do mísy rozklepněte
vejce, přisypte moučkový cukr a vyšlehejte do světlejší pěny. Nemusí to být piškotová oblaka, ale směs by měla viditelně zesvětlat a trochu nabýt.
3. Přilijte
olej a mléko, jen krátce promíchejte. Pak vmíchejte hladkou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Těsto rozetřete na plech pokud možno rovnoměrně, i do rohů, kde se na to někdy zapomíná.
4. Pečte přibližně
20 až 25 minut. Korpus je hotový, když na dotek lehce pruží a okraje se začnou odlepovat od papíru. Nechte ho úplně vychladnout. Dávat krém na teplý korpus je zbytečné riziko, tady se spěchání nevyplácí. Zdroj: Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Připravíme si těsto a upečeme korpus. Mezitím připravte první krém
5. Z
750 ml mléka, 3 balení Zlatého klasu a 200 ml vaječného likéru uvařte hustý pudinkový základ. Míchejte pořádně ode dna, protože tahle směs se umí chytit hrnce docela rychle. Zdroj: Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Uvaříme pudink na první krém a necháme vychladnout.
6. Uvařený základ odstavte a nechte vychladnout. Občas ho promíchejte, aby se nahoře neudělal škraloup. Kdo chce mít jistotu, přitiskne potravinářskou fólii přímo na povrch krému.
7. Změklé
máslo vyšlehejte s 5 lžícemi moučkového cukru. Potom postupně zašlehávejte vychladlý likérový základ. Krém má být hladký a spíš pevnější. Rozetřete ho na vychladlý korpus. Zdroj: Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Připravený krém namažeme na vychladlý korpus.
8. Na druhý krém dejte do mísy
mascarpone, smetanu ke šlehání, moučkový cukr, vanilkový cukr a Creme Olé. Vyšlehejte hustý krém, ale nežeňte šlehač zbytečně dlouho. Mascarpone při přetažení ztrácí tu pěknou jemnost.
9. Mascarpone krém naneste na první vrstvu a uhlaďte stěrkou nebo širším nožem. Kdo chce, může povrch lehce dozdobit tenkou linkou
vaječného likéru nebo ho jen poprášit kakaem. Zdroj: Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Na první vrstvu krému naneseme šlehačkovou náplň. Zdroj: Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj, Vrchní vrstvu krému uhladíme, můžeme ozdobit tenkou linkou vaječného likéru nebo nastrouhanou čokoládou.
10. Plech dejte nejméně na
4 hodiny do lednice. Nejlepší jsou ale řezy až druhý den, kdy krémy zpevní, chutě se spojí a krájení je mnohem klidnější práce.
11. Před podáváním nakrájejte moučník na menší kostky nebo obdélníky. Podávejte dobře vychlazené. V lednici vydrží bez problémů do druhého dne, často i déle, jen je rozumné plech zakrýt, aby krém nenatáhl vůně z okolí.
Rady hospodyňky na závěr k řezům s vaječným likérem Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do vařeného krému o 1 až 2 lžíce vaječného likéru navíc. Potom mu ale dopřejte delší čas v chladu. Korpus můžete potřít opravdu tenkou vrstvou meruňkové marmelády. Je to starší trik z podobných řezů a přidá jemný ovocný podtón. Při krájení pomůže nůž nahřátý v horké vodě. Po každém řezu ho otřete dosucha, hrany pak zůstanou čistší. Když řezy vezu na návštěvu, dávám je asi na půl hodiny před krájením do chladnější části lednice. Krém víc zpevní a horní vrstva pak lépe drží i při přenášení plechu v autě nebo v ruce.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce Cooky.cz, se souhlasem Var a peč s Martinkou/Cestuj a ochutnávaj