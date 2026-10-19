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K odlišné historii chybělo málo: Lauda o Vánocích lákal Hornera

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Záplava zpráv o Christianu Hornerovi pokračuje i na začátku týdne před Velkou cenou v Austinu. Na veřejnost vyšlo tajemství, které mohlo zásadním způsobem změnit celou historii F1.
K odlišné historii chybělo málo: Lauda o Vánocích lákal Hornera

K odlišné historii chybělo málo: Lauda o Vánocích lákal Hornera

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:18

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