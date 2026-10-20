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Jindřichohradečtí strážníci mají nově defibrilátor. Může pomoci zachránit život

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Městská policie v Jindřichově Hradci rozšířila své vybavení o automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj může strážníkům pomoci při záchraně lidí například při náhlé zástavě srdce. Město chce zároveň posílit jejich připravenost pravidelným výcvikem první pomoci.
Jindřichohradečtí strážníci mají nově defibrilátor. Může pomoci zachránit život

Jindřichohradečtí strážníci mají nově defibrilátor. Může pomoci zachránit život

Zdroj: Město Jindřichův Hradec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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