Zastupitelé Žďáru nad Sázavou opět nezvolili vedení. Vítěz už nechce jít s ANO

Rostislav Dvořák, jenž schůzi vedl, navrhl zrušení bodů s volbou s odůvodněním, že se situace nezměnila. Ve funkcích zůstávají dosavadní starosta, místostarostové i městská rada.
Podle prohlášení starosty Martina Mrkose z vítězné kandidátky Žďár - živé město z 21. října měla pokračovat koalice s druhým ANO, lidovci a s kandidátkou My pro Žďár. S hnutím ANO ale mají kvůli celostátní politice problémy zástupci vítěze i část lidoveckých kandidátů. Tento týden ohlásil Žďár - živé město na Facebooku, že odchází do opozice. Na dotaz novinářů, jestli to je jednotný postoj, starosta řekl, že Žďár - živé město ještě povede vnitřní debatu po čtvrtečním zastupitelstvu.
4:36
„Po 4:36 jsme pracovali na koalici s ODS. ODS přinesla vstřícný a konstruktivní přístup, za který jí děkujeme. Bohužel se nám však pro tento projekt nepodařilo najít koaliční partnery," stojí v prohlášení Žďáru - živého města. Odkazuje na projednání návrhu vládní koalice na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Sněmovna hlasovala o návrhu zákona v prvním čtení 24. října ve 4:36 ráno.
„Naše jediná podmínka byla, a to trvá, že nechceme jít do koalice s ANO," řekla lídryně kandidátky ODS Věra Mokříšová po středečním zastupitelstvu. Tušila, že jsou ve Žďáru - živé město nějaké rozpory, ale zveřejněné řešení ji i tak překvapilo.
Jednání se vrací na začátek
Do městského zastupitelstva se ve dvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou dostalo šest subjektů. Kandidátka Žďár - živé město, která vyhrála obecní volby počtvrté, má osm mandátů z 27. ANO má pět zastupitelů. Třetí nejvyšší počet hlasů dostala Občanská demokratická strana a nezávislí, mají rovněž pět zastupitelů. Kandidátka My pro Žďár má tři zástupce, stejně jako KDU-ČSL a kandidátka Změna 2018 a Soukromníci.
Podle lídra ANO a dosavadního místostarosty Jaroslava Hedvičáka se jednání v podstatě vracejí na začátek. „Pokusíme se samozřejmě najít řešení," uvedl. Koalici ANO bez vítězného Žďáru - živého města si neumí představit.
Romana Bělohlávková, která vedla lidovce, ČTK v úterý dopoledne řekla, že se přiklání k pokračování dosavadní koalice. Podle ní to dává větší šanci na uskutečnění chystaných velkých projektů, včetně domova pro 200 seniorů, který ve městě slíbil postavit kraj.
Otevřený dopis
Kandidáti KDU-ČSL pak zveřejnili otevřený dopis, v němž vedení své městské organizace vyzývají, aby ani na místní úrovni nespolupracovalo s žádnou ze stran současné vládní koalice.
„Rozumíme vaší dobré vůli i starosti o projekty, na kterých jste posledních 12 let spolupracovali. Uvědomujeme si také složitost volebního výsledku i obtížnost hledání koaličních partnerů, a víme, že místní představitelé vládních stran nemusí vždy s kroky své vlády plně souhlasit. Přesto nemůžeme mlčet, když jde o obranu základních principů svobody a demokracie," stojí v dopise, pod nímž včera bylo 14 podpisů. Ze tří zvolených zastupitelů za KDU-ČSL se přidal jen Josef Klement, senátor za Žďársko. V novém zastupitelstvu je za lidovce i dosavadní místostarosta Rostislav Dvořák a Romana Bělohlávková.
Nevolební zasedání žďárského zastupitelstva bude dnes. Mluvčí města Blanka Sobolová uvedla, že se uskuteční podle zveřejněného programu. Podle webu města by měli zastupitelé mimo jiné schvalovat vyhlášení dotačních programů na příští rok.