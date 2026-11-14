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Výstava betlémů na zámku Větrný Jeníkov. Různorodé betlémy z rekordní sbírky

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Na zámku ve Větrném Jeníkově bude od 29. listopadu do 6. ledna 2027 probíhat vánoční výstava Betlémy z celého světa. K vidění bude téměř 60 betlémů. Liší se nejen svým původem, ale i zpracováním, velikostí a použitými materiály.
Výstava betlémů na zámku Větrný Jeníkov. Různorodé betlémy z rekordní sbírky

Výstava betlémů na zámku Větrný Jeníkov. Různorodé betlémy z rekordní sbírky

Zdroj: Zuzana Musilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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