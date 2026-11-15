Čtrnáct let pečují o těžce postiženého Martínka. Rodina z Bystřice potřebuje nové auto

Následovala operace a zavedení VP shuntu, který odvádí přebytečný mozkomíšní mok do bříška. Domů se Martínek mohl vrátit až po třech měsících.
„Martínek trpí těžkou formou dětské mozkové obrny. Je kvadruspastik, nevidomý, nedokáže sedět, chodit ani mluvit a potřebuje pomoc druhé osoby při všech činnostech a péči 24 hodin denně. Trpí také epilepsií s každodenními záchvaty, které navzdory léčbě přetrvávají dodnes. Ve svých 14 letech je na úrovni přibližně dvouměsíčního miminka," shrnula rodinná kamarádka Dagmar Ševčíková, která se rozhodla rodině pomoci prostřednictvím veřejné sbírky.
Rodiče se už 14 let o Martínka nonstop starají, nyní ale vyvstal velký problém související s cestováním. Rodina totiž kvůli rehabilitacím, vyšetřením a častým hospitalizacím stále cestuje. Martínkovi rodiče v roce 2016 museli pořídit větší automobil a speciální otočnou sedačku. Tehdy toto řešení umožňovalo Martínkovi bezpečné cestování.
„Dnes už ale výrazně vyrostl – měří více než 160 centimetrů a vzhledem k délce dolních končetin je při otáčení sedačky nutné jeho nohy výrazně skrčit, aby bylo možné ho do auta umístit. Přenášení a usazení do sedačky proto představuje stále větší fyzickou zátěž," říká Ševčíková.
Lidé na nový automobil pro Martínka z Bystřice nad Pernštejnem mohou přispět ZDE.
Rodina z Vysočiny proto potřebuje nové auto, do kterého bude možné najet přímo s Martínkem ve vozíku.
Nepřetržitá péče o Martínka je náročná psychicky, fyzicky i finančně. Náklady spojené s jeho těžkým postižením zahrnují doplatky za léky, léčebné doplňky, rehabilitační pomůcky a zdravotní materiál, katetry na odsávání hlenů, speciální stravu a další potřebnou péči. „Navíc bývá velmi často nemocný, což s sebou přináší další výdaje," posmutní rodinná kamarádka.
A dodává, že Martínek má staršího sourozence studujícího na střední škole, který vyrůstá vedle náročné péče o svého brášku. I pro něho rodiče potřebují dostatek sil a finančních prostředků. Dagmar Ševčíková proto společně s Martíkovými prarodiči založili veřejnou sbírku. Peníze z ní budou použity na pořízení zmíněného automobilu a jeho potřebnou bezbariérovou úpravu.
„Nejde o běžný automobil. Během cest musí Martínka doprovázet další osoba, která sleduje jeho zdravotní stav, a především hlídá hlavu, kterou sám nedrží. Při záklonu se kvůli výraznému zahlenění začne ihned dávit, dusit a následně zvracet. Potřebuje proto dostatečně prostorný vůz, ve kterém mu bude po celou dobu jízdy někdo nablízku a cesta pro něj bude bezpečná," vysvětluje Dagmar Ševčíková.
Do sbírky se k dnešnímu dni zapojilo více než 500 dárců, aktuální výtěžek je přes 765 tisíc, cílová částka je nastavena na 1 213 0000 korun. Pokud se vybere více, tak peníze poputují na další výdaje - například na rehabilitace, rehabilitační pomůcky, doplatek na vozík, zdravotnický materiál nebo osobní asistenci.
„Věříme, že se sbírka podaří a společně pomůžeme Martínkovi i jeho rodičům zvládat každodenní život o něco snadněji. Děkujeme za veškerou pomoc, každé sdílení i za to, že jste se rozhodli jejich příběh vyslechnout," vzkazuje závěrem Dagmar Ševčíková.