Jestli jsou čerstvá poznáte za 5 vteřin. Stačí 1 věc, kterou máte v každé kuchyni

Otevřete lednici, sáhnete po vajíčku a vůbec netušíte, jak dlouho už tam leželo. Datum na krabičce je dávno pryč a chcete mít jistotu dřív, než ho rozklepnete a použijete. Naštěstí existuje způsob, jak to zjistit během chvilky. A nepotřebujete k němu vůbec nic zvláštního.
Sklenice vody řekne pravdu
Jediné, co k domácímu testu potřebujete, je voda. Do vyšší sklenice nebo hlubší misky napusťte studenou vodu a vejce do ní pomalu ponořte. Během pár vteřin uvidíte, na čem jste. Vejce se ve vodě chová přesně podle svého stáří a nedokáže to nijak zamaskovat.
Úplně čerstvé vejce zamíří rovnou ke dnu a spočine tam naležato. Takové si můžete klidně dát i naměkko. Když se vajíčko na dně postaví na špičku a tupým koncem míří vzhůru, má za sebou zhruba týden. Pořád je poživatelné, hodí se ale spíš na vaření natvrdo nebo do těsta, kde ho čeká tepelná úprava. Pokud vyplave až k hladině, do jídla už nepatří a rovnou ho vyhoďte.
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Co který výsledek testu znamená, shrnuje přehledně následující tabulka:
Chování vejce ve vodě Přibližné stáří Jak ho použít Rovnou klesne ke dnu a zůstane naležato čerstvé i naměkko Na dně se postaví na špičku, tupým koncem vzhůru zhruba týden vařit natvrdo nebo do těsta Vyplave až na hladinu staré do jídla nepatří, vyhodit
Test má jednu velkou výhodu oproti datu na obalu. Vejce uložené v chladu klidně přežije i pár týdnů po vyznačené trvanlivosti, a naopak špatně skladovaný kus se může pokazit dřív. Sklenice vody vám tak prozradí skutečný stav vajíčka bez ohledu na datum vytištěné na obalu.
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Za celým trikem stojí malá vzduchová komůrka na tupém konci vejce. Skořápka není úplně těsná, jsou v ní drobné póry a přes ně se z vajíčka pomalu odpařuje vlhkost. Obsah tím řídne a bublina vzduchu uvnitř se postupně zvětšuje.
Čím víc vzduchu se do vejce dostane, tím je lehčí a tím ochotněji se nadnáší. Úplně čerstvé vejce má komůrku maličkou, a proto klesne rovnou ke dnu. U starších kusů je bublina tak velká, že celé vejce vytáhne až nahoru. Vodní test vlastně jen zviditelní něco, co se ve skořápce děje samo od sebe.
Plovoucí vejce raději vždycky vyhoďte
To, že vejce plave, ještě samo o sobě neznamená, že je nebezpečné. Většinou jen ukazuje, že už je staré. U starého vejce ale roste pravděpodobnost, že se uvnitř začaly množit bakterie nebo plíseň, a to už pouhým okem nepoznáte.
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Spolehlivou kontrolou je čich. Zkažené vejce po rozklepnutí zavání sírou a ten pach s ničím nespletete. Podezřelá je i barva. Jakmile má žloutek nebo bílek nádech do zelena, do šeda nebo do růžova, případně na povrchu vidíte skvrny, jde o práci bakterií či plísní a takové vejce už nejezte. Když si nejste jistí, držte se jednoduchého pravidla a radši ho hoďte do koše.
Jak si vejce udržet čerstvá co nejdéle
Aby vám vajíčka vydržela v pořádku i několik týdnů, patří do chladu kolem 5 °C. Svědčí jim původní papírová krabička a špička otočená dolů, aby vzduchová komůrka zůstala nahoře, kde má být. Nejméně vhodné jsou police ve dveřích lednice, protože se tam kvůli častému otevírání teplota nejvíc mění a vejce ztrácejí čerstvost rychleji.
Vejce vydrží čerstvá nejdéle v chladu a v původní papírové krabičce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě jedna rada se vyplatí. Vejce před uložením nemyjte. Na skořápce je tenká přirozená vrstva, která brání bakteriím dostat se dovnitř, a voda by ji spláchla. Umyjte ho až těsně předtím, než ho použijete. S trochou pozornosti při skladování se pak k vodnímu testu možná ani nedostanete, protože budete přesně vědět, jak stará vajíčka doma máte.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-poznat-cerstve-vejce-test-ve-vode-stari-kvalita, https://www.ireceptar.cz/zdravi/jak-poznat-cerstve-vejce-30000607.html, https://www.slepicar.cz/blog/541-5-zpusobu-jak-zjistit-dobre-a-zkazene-vejce.html, https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-poznat-cerstva-vejce-ve-vode-klesnou-ke-dnu, https://www.denik.cz/dum-a-byt/vejce-zkazena.html