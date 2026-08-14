Kozel vyrazil na výlet Brnem. Byl vyčerpaný a žíznivý, pomohli mu strážníciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kozel vyrazil na výlet Brnem. Byl vyčerpaný a žíznivý, pomohli mu strážníci
Z ulic jihomoravské metropole v červnu znenadání zmizely pojízdné stánky značky Kofi Kofi. Součástí místní...
Řekám na Moravě ubývá voda. Na polovině sledovaných míst klesly průtoky pod hranici hydrologického sucha....
Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. V lagunách 1 a 2 horní...
Severní část kasemat na Špilberku, která prošla rekonstrukcí, se na Den Brna otevře veřejnosti. Nová...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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