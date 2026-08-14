Letní dobrodružství začíná až po západu slunce: Prozradíme vám, kam v Česku vyrazit za noční atmosférou

Když vedro ustoupí, přichází čas objevovat svět jinak
Ještě před několika lety patřily večerní procházky nebo koupání při západu slunce spíše mezi příjemné zpestření
dovolené. Dnes se z aktivit po setmění stává samostatný způsob, jak poznávat destinace. Důvodů je hned několik: v létě bývá večer příjemněji, na oblíbených místech je méně lidí a některé zážitky jednoduše dostávají po západu slunce úplně jinou atmosféru.
Právě tento způsob
cestování se označuje jako noctourism. Název vznikl spojením anglických slov nocturnal (noční) a tourism (turismus) a používá se pro turistické aktivity, které se odehrávají po setmění. Patří mezi ně například pozorování hvězd, noční turistika, večerní prohlídky nebo degustace při západu slunce. Téma se v posledních letech stále častěji objevuje v cestovatelských médiích.
„Noctourism není jen módní označení pro večerní program. Je to reakce na měnící se klima i na proměnu očekávání turistů. Lidé dnes chtějí zažít destinaci jinak než dříve – bez davů, v příjemnějších teplotách a s atmosférou, kterou lze zažít jen po setmění,“ Martin Venglář ze společnosti Nomce. A právě proto se nabídka večerních aktivit rozšiřuje napříč Evropou a stále častěji také v České republice. Noční turistika nabízí úplně jiný zážitek než výlet přes den
Každý, kdo někdy vyrazil do lesa nebo na vyhlídku těsně po západu slunce, dobře ví, že krajina se během několika desítek minut úplně promění. Zmizí ruch, utichnou turistické stezky a známá místa získají téměř magickou atmosféru.
Právě proto můžete noční výlet pojmout mnoha způsoby. Vyrazit lze na kratší túru za měsíčního svitu, naplánovat si výstup tak, abyste nahoře zastihli východ slunce, nebo místo toho zůstat dole a pozorovat hvězdy. Ve městech zase přicházejí na řadu večerní komentované prohlídky, koncerty nebo návštěvy památek po zavírací době.
Večer navíc nabízí příjemnější podmínky pro
pohyb. Teploty bývají nižší než během odpoledne, což ocení nejen turisté, ale i běžci nebo cyklisté. A zatímco přes den se některá oblíbená místa mohou plnit návštěvníky, po setmění získávají klidnější charakter.
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Přestože bývá
noctourism spojován především s exotickými destinacemi nebo cestami za polární září, také Česká republika nabízí překvapivě široké možnosti večerních a nočních zážitků. Kam vyrazit? Jizerská oblast tmavé oblohy
Pokud hledáte místo, kde si naplno užít noční oblohu, Jizerská oblast tmavé oblohy je jednou z nejlepších voleb. Česko-polská oblast byla vyhlášena v roce 2009 jako první oblast tmavé oblohy v Evropě a zároveň první mezinárodní oblast tohoto druhu na světě. Díky nízkému světelnému znečištění nabízí velmi dobré podmínky pro pozorování hvězd i Mléčné dráhy.
Beskydská oblast tmavé oblohy
Také Beskydy patří mezi místa, kde má smysl zvednout po setmění oči k obloze. Beskydská oblast tmavé oblohy byla založena v roce 2013 na česko-slovenské hranici a navazuje na zkušenost Jizerské oblasti. Měření zde potvrdila velmi tmavou noční oblohu, která nabízí dobré podmínky pro pozorování hvězd.
Sněžka při východu slunce
Na Sněžku můžete vyrazit ještě za tmy a naplánovat si výstup tak, abyste nahoře zastihli východ slunce. V létě jde o zajímavou alternativu k tradičnímu odpolednímu výletu, protože se vyhnete největšímu vedru a odměnou vám může být pohled na první sluneční paprsky nad Krkonošemi.
Moravské vinice
Jižní Morava ukazuje, že
noctourism nemusí znamenat jen pobyt v přírodě. Ve vinařství LAHOFER ve Znojmě se konají Sunset degustace, které propojují ochutnávku vín s výhledem na vinice během západu slunce. Podobnou atmosféru nabízí také ZNOVÍN ZNOJMO během akce Noc svatého Vavřince na vinici Peklo v Šatově, která je spojená s pozorováním Perseid. Lednicko-valtický areál
Památky Lednicko-valtického areálu získávají večer úplně jinou atmosféru. Pokud máte možnost navštívit některou z večerních či nočních akcí, můžete si historické stavby a jejich okolí užít v jiném světle než během klasické denní prohlídky. Osvětlené historické stavby a klidnější atmosféra vytvářejí zážitek, který se od běžné návštěvy výrazně liší.
Český ráj
Prachovské skály nebo Hruboskalsko patří mezi lokality, které jsou působivé už během zlaté hodinky před západem slunce. Večer zde krajina získává díky měnícímu se světlu úplně jinou atmosféru. U konkrétních tras je ale potřeba respektovat aktuální návštěvní řády a omezení, například prohlídkové okruhy Prachovských skal je nutné opustit nejpozději do 20:00 z důvodu ochrany přírody, nočního klidu a volně žijících živočichů.
Lipno
Letní den můžete na Lipně protáhnout až do večera. V sezóně 2026 zde například pokračují večerní Sunset Cruises s živou hudbou, které probíhají od 18 do 21 hodin a nabízejí výhled na západ slunce přímo z hladiny přehrady.
Pálava
Pálava patří mezi nejfotogeničtější české destinace během večera. Výstup na Děvín nebo k Dívčím hradům nabízí panoramatické výhledy na vinice, Novomlýnské nádrže i zapadající slunce. Pokud se vydáte na trasu později odpoledne, můžete si navíc užít příjemnější teploty než během nejteplejší části dne.
Šumava
Šumava nabízí ideální podmínky pro ty, kteří chtějí zažít opravdový klid. Rozsáhlé lesy, nízké světelné znečištění a chráněná příroda vytvářejí dobré podmínky pro večerní procházky, pozorování hvězd i noční fotografování krajiny. I tady ale platí, že je potřeba respektovat pravidla ochrany přírody a pohybovat se po trasách, kde je noční návštěva povolena.
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Pobyt v
přírodě po setmění sice nabízí jedinečné zážitky, vyžaduje ale větší přípravu než běžný denní výlet. Samozřejmostí by měla být kvalitní čelovka nebo svítilna s dostatečně nabitou baterií. Vyplatí se mít u sebe také nabitý mobilní telefon, reflexní prvky, a ideálně sdělit blízkým, kam se chystáte.
V letních měsících je dobré myslet také na komáry a klíšťata. Repelent a vhodné
oblečení s dlouhými rukávy mohou večerní výlet zpříjemnit.
Velkou opatrnost je třeba věnovat manipulaci s ohněm. V lese je rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně mimo vyhrazená místa zakázáno a bezpečná vzdálenost ohniště od okraje lesa je nejméně 50 metrů. Před každým rozděláním ohně je navíc potřeba zohlednit aktuální místní omezení a riziko požáru.
Stejně důležité je pohybovat se pouze po trasách, kde je noční pohyb povolený. Orientace bývá po setmění výrazně složitější a riziko pádu nebo ztracení se je vyšší než za denního světla. U horských výletů je proto dobré předem zkontrolovat trasu, počasí a její náročnost.
Ať už se vydáte za hvězdami, na výšlap před východem slunce, na sklenku vína při západu slunce nebo jen na večerní procházku, noc může nabídnout úplně jiný pohled na známá místa. Rostoucí letní teploty, snaha vyhnout se největšímu horku i chuť poznávat destinace jinak mohou přispět k tomu, že večerní a noční aktivity budou v nabídce cestování získávat stále větší prostor.
Zdroje: tiskové materiály, autorský text