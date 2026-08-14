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Na dálnici u Ostravy hořel kamion. Nájezd na Rudnou ulici je uzavřen

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Dvě jednotky hasičů museli v pátek dopoledne zasahovat u požáru návěsu kamionu na křižovatce ostravské ulice Rudná a dálnice D1. Řidič tahače plameny včas zpozoroval a hořící návěs stihl včas odpojit. Kvůli požáru je nájezd na Rudnou ulici uzavřen. Provoz by měl být podle policie obnoven v pozdních odpoledních hodinách.
Na dálnici u Ostravy hořel kamion. Nájezd na Rudnou ulici je uzavřen

Na dálnici u Ostravy hořel kamion. Nájezd na Rudnou ulici je uzavřen

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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